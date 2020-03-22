挺醫護人員 彰化咖啡店推買一送一

彰化市有咖啡店為了慰勞醫護人員，宣布推出醫院防疫價，張姓業者指出，因為聽到有醫護人員點外送被拒絕，因此決定站出來力挺，店內的咖啡和餐點以買一送一價格賣給醫護人員。

彰化市有咖啡店業者在臉書粉絲專頁貼出公告，指出為了力挺醫護人員，從即日起推出醫院防疫價，只要是在醫院工作的醫師、護理師和清潔工等，只要拿著工作單位識別證，就可以享用買一送一的優惠價。

由於咖啡店附近就有醫院，不少醫護人員得知訊息後，都利用中午休息用餐的時間到咖啡店點套餐和咖啡，直說能夠在這個時候給醫護人員優惠價，舉動很貼心。

張姓業者說，最近為了防範新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，醫護人員的工作量都加重，自己的親友中也有人在當護理師，又聽到先前有醫護人員點外送被拒絕的消息，讓她很捨不得，一直想說要為醫護人員做一些事情，站出來力挺醫護人員，而看到許多醫護人員來店裡用餐，她也很開心。