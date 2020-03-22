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狂！南投市公所鼓勵戴護目鏡上班 1人發1副

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投市公所明天起提高門禁標準，從嚴管制一定要戴口罩才能進入，更購發全所員工1人1副，並鼓勵戴著上班，盼降低透過口鼻眼睛傳染機率。圖／南投市公所提供
南投市公所明天起提高門禁標準，從嚴管制一定要戴口罩才能進入，更購發全所員工1人1副，並鼓勵戴著上班，盼降低透過口鼻眼睛傳染機率。圖／南投市公所提供

新冠肺炎延燒全球，我國境外移入暴增，檢疫及確診個案數飆升，國內疫情隨之升溫，南投市公所明天起提高門禁標準，從嚴管制所內員工及洽公民眾、廠商一定要戴口罩才能進入，更購發護目鏡給全所員工，降低透過口鼻眼睛傳染機率。

南投市公所指出，因境外感染確診案例激增，社區感染風險也提高，考量南投市是縣內行政及經濟中心，涵蓋縣府、省府及公所等主要機關，還有南崗工業區、學校團體眾多，洽公民眾及廠商眾多，因此決定從明天起加強門禁出入管制。

南投市長宋懷琳說，公所針對防疫早已啟動管制，只留大門出入口，並規定進入要量額溫、酒精消毒手部，但近期疫情升溫，防疫也跟著升級，明天起提高門禁標準，從嚴管制要求入內得戴口罩，否則告知民眾不得進入，呼籲民眾配合防疫。

此外，新冠肺炎主要傳染途徑近距離接觸帶有病毒的飛沫或分泌物，被噴到或不慎摸揉口鼻眼睛結膜等都可能被感染，公所為此採購護目鏡，並發給全所同仁1人1副，鼓勵戴著辦公，盼藉此防堵飛沫，也降低自身慣性摸揉造成感染的機率。

新冠肺炎 疫情 口罩

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