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台中74號道中清路周邊施工 明到4/24夜間雙向封閉

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市建設公告明天到4月24日，74號道中清路周邊施工，雙向封閉。圖/台中市建設局提供
台中市建設公告明天到4月24日，74號道中清路周邊施工，雙向封閉。圖/台中市建設局提供

台中市政府建設局明起到4月24日，進行台74線中清地下道施工，週一至週五晚間11點至隔日清晨6點，雙向封閉台74線13k+380至13k+580間道路，須提前改道。4月2日至5日清明節連續假期不施工，可正常通行。

改道資訊如下：台74線東行往潭子方向，可提前於「13北屯一」出口下匝道，直行環中路二段，過中清路口後上匝道台74快速道路。

台74線西行往彰化方向，可提前於「14北屯二」出口下匝道，直行環中路一段，過中科路口後上匝道台74快速道路。

台中市政府建設局接續進行74號線中清路周邊車道環境復舊作業，預計從3月23日至4月24日圍籬撤除、分隔島復舊及路面刨封施工。

為減少對用路人的行車影響，建設局特別選擇夜間施作，並暫停清明假期施工，盼將施工影響降至最低。

用路人可注意台74線沿線電子資訊看板的交通管制訊息丶收聽警察廣播電台FM94.5瞭解最新路況，也可打一碼通專線1999洽詢。

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