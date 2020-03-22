快訊

張上淳之子出國是依規一致准假？ 台大醫院遭質疑

蘇揆下令禁酬庸引風暴？ 新潮流不滿魏明谷「被請辭」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫線上掃墓祭祖 學者：先人不會上網，分流更重要

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
因應新冠肺炎疫情升高，各縣市政府都鼓勵民眾清明節改採「線上祭祖」，但仍有不少民眾還是提前去掃墓，彰化縣消防人員也在公墓加強進行防火宣導。圖／彰化縣消防局提供
因應新冠肺炎疫情升高，各縣市政府都鼓勵民眾清明節改採「線上祭祖」，但仍有不少民眾還是提前去掃墓，彰化縣消防人員也在公墓加強進行防火宣導。圖／彰化縣消防局提供

因應新冠肺炎疫情升高，各縣市政府都鼓勵民眾清明節改採「線上掃墓、祭祖」，甚至有些台中教育大學副教授林茂賢認為，這不符傳統清明節民俗，民眾恐不易接受這麼先進的科技創意，且也無法確認祖先是否有「上網」接受祭祀，政府應加強宣導分流掃墓，且家族應減少掃墓人數會更實際。

民俗學者林茂賢日前率先公開呼籲為了防疫，大型宗教活動不能仰賴「神明會保佑」將責任推卸給神明，應聽公衛專家的建議辦理，且，神明慈悲，會體諒信徒的無奈，因而引發大甲媽祖遶境要不要延後議題，後來大甲媽遶境活動暫停辦理。

林茂賢今天又在臉書發文表示，清明節即將到來，為避免群聚感染，内政部及各縣市政府都鼓勵民眾改採「線上掃墓、祭祖」，這種掃墓方式雖立意良善，可避免疫情擴散，卻不符傳統清明節民俗。

他說，線上掃墓只有在網路上祭拜祖先，並沒有實際去「清掃墳墓」，且無法在祖墳上「壓墓紙」，欠缺這兩項傳統習俗等於沒有掃墓。並幽默的說，況且也無法確認祖先是否有「上網」接受祭祀，萬一祖先沒有電腦，或沒有申辦網路那線上掃墓就無效了。

林茂賢建議，比較可行的方案應該是鼓勵民眾「分流掃墓」，傳統掃墓時間原本就不同，客家族群在元宵後清明前掃墓，漳州人在農曆三月初三（古清明），泉州人在國曆四月五日清明節，現代人因為要上班改在「周休二日」，其實，掃墓祭祖未必要集中在清明節當天或周休二日，也未必要在清晨，祖先想必不會在意子孫是在那一天、幾點鐘掃墓，清明節前後、上午下午都可以掃墓祭祖。如此就可避免群聚的危險。

尤其今年掃墓祭祖也不必全體家族都參與，只要告知祖先因疫情流行，子孫不能全員到齊即可，祖先必能諒解特殊情況，庇佑未來參加的子孫。林茂賢的po文也獲不少民眾認同，認為祭祖本來就是重要的慎終追遠民俗，做好分流更重要。

因應新冠肺炎疫情升高，各縣市政府都鼓勵民眾清明節改採「線上祭祖」，台中教育大學副教授林茂賢認為，這不符傳統清明節民俗，政府應加強宣導分流掃墓，且家族應減少掃墓人數會更實際。圖／翻攝自林茂賢臉書
因應新冠肺炎疫情升高，各縣市政府都鼓勵民眾清明節改採「線上祭祖」，台中教育大學副教授林茂賢認為，這不符傳統清明節民俗，政府應加強宣導分流掃墓，且家族應減少掃墓人數會更實際。圖／翻攝自林茂賢臉書

清明節

延伸閱讀

桃園公立納骨塔 容留人數管制

祭祖掃墓防祝融 提水掃墓好安全

過半的人懶得掃墓！日本漸崇尚「自然葬」、海葬師逐年攀升

清明掃墓注意！桃園12公立納骨塔均有祭祀總人數管制

相關新聞

北極熊BO就職典禮百人參加 寶熊漁樂碼頭聘為親善大使

全球第三大釣具品牌─寶熊漁具（Okuma）旗下的寶熊漁樂碼頭，今天在館內1樓漁村商店街舉行親善大使就職典禮，吸引近百位民...

居家檢疫者家人住旅館 中市旅館望比照北市給補助

居家檢疫者家人住旅館，台北市有條件補助7000元，台中市旅館業者上午反映，希望台中市能比照台北市辦理，既能做好防疫又能為...

防疫線上掃墓祭祖 學者：先人不會上網，分流更重要

因應新冠肺炎疫情升高，各縣市政府都鼓勵民眾清明節改採「線上掃墓、祭祖」，甚至有些台中教育大學副教授林茂賢認為，這不符傳統...

中市關懷據點停課 1.5萬老人明起不上學

台中市目前有18名新冠肺炎確定病例，市府社會局昨深夜緊急通知408個關懷據點，明天開始不再上健康促進課程，但可照樣送餐。...

檢疫人數爆增衛生單位緊盯 彰化已罰5人33萬

因歐美返國潮，居家檢疫人數爆增，彰化縣也爆增到一千多人，其中還有13人先前從歐美返台，曾就醫卻不在檢疫對象中，也都緊急找...

南投居家檢疫累計裁罰3例17萬 遲繳會催

新冠肺炎疫情延燒全球，我國因境外移入增加，確診個案增加累計達153例，居家檢疫人數也跟著暴增，而南投縣目前追蹤列管仍有逾...

67屆中部美展即日登場 徵件作者12至85歲參賽踴躍

有67年歷史的「中部美展」即日起至4月1日在大墩文化中心大墩藝廊展出，包括會員、會友及公募徵件得獎作品350件，對外徵件...

流行時尚／草本抗菌 特殊香氣受歡迎

新冠肺炎疫情蔓延，為抵抗病毒侵犯，口罩、酒精等防疫用品熱銷，香茅、茶樹、左手香等草本植物因能抗菌驅蚊，且具特殊香氣，不像有些消毒用品氣味刺鼻，受到民眾喜愛，相關加工商品因此在坊間流行熱銷，甚至有學校自己動手做。

染疫交換生直接隔離 彰縣無接觸者

彰化縣新冠肺炎確診病例自白牌車司機家族群聚感染以來，歷經一個月都維持5例 ，前天再新增1例，累計達6例。衛生局長葉彥伯說，新案例為23歲大學生到法國當交換學生，18日返國在機場出現呼吸道症狀及旅遊史通報，直接送往北部醫院採檢，住進負壓病房隔離，未返回彰化，因此沒有彰化縣內接觸者。

藝術走入鄉間 戴勝益鹿谷建美術館

「鹿谷是我最喜歡的地方，空氣乾淨、雲霧繚繞，我希望種下第一棵私人美術館的樹苗，將來在全台開出更多的美術館」，王品創辦人戴勝益退休後投入公益和藝術，在鹿谷鄉成立「益品美術館」，希望有朝一日，台灣也能像日本一樣，處處都是美術館，讓藝術走入生活。

中市增非營利幼兒園 補助可上網試算

活化餘裕空間，台中市今年增設9所非營利幼兒園，其中4所設在北屯陳平國小、潭子潭陽國小、太平建平國小、東區東峰國中校內，藉公有資源帶動學校與社區活絡。另外，教育局也研發「幼兒學前教育補助試算系統」，只要輸入基本資訊，家長能輕鬆試算每學期可領到的補助。

中部名人堂／林麗蟬 新住民的永遠志工

台灣第一位新住民不分區立委林麗蟬，卸任立委後，獲高雄市長韓國瑜延攬為市政府顧問，擔任新住民委員會執行長，讓她發揮所長，持續關心新住民，實踐她在立委任內推動的新住民法令與政策。

熱門新聞

桃園市新冠肺炎確診增至15例 6例為境外移入

護理師孩子被當「病毒」！ 霸凌事件也在高雄出現翻版

居家檢疫擅離住處 台東已開3張罰單

中油不來我們自己來 屏東偏鄉將設公共造產加油站

南庄鄉長補選結果 羅春蓮代夫出征勝出

4度趴趴走被罰百萬 桃園市至今已裁罰26件324萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。