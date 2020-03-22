防疫線上掃墓祭祖 學者：先人不會上網，分流更重要

因應新冠肺炎疫情升高，各縣市政府都鼓勵民眾清明節改採「線上掃墓、祭祖」，甚至有些台中教育大學副教授林茂賢認為，這不符傳統清明節民俗，民眾恐不易接受這麼先進的科技創意，且也無法確認祖先是否有「上網」接受祭祀，政府應加強宣導分流掃墓，且家族應減少掃墓人數會更實際。

民俗學者林茂賢日前率先公開呼籲為了防疫，大型宗教活動不能仰賴「神明會保佑」將責任推卸給神明，應聽公衛專家的建議辦理，且，神明慈悲，會體諒信徒的無奈，因而引發大甲媽祖遶境要不要延後議題，後來大甲媽遶境活動暫停辦理。

林茂賢今天又在臉書發文表示，清明節即將到來，為避免群聚感染，内政部及各縣市政府都鼓勵民眾改採「線上掃墓、祭祖」，這種掃墓方式雖立意良善，可避免疫情擴散，卻不符傳統清明節民俗。

他說，線上掃墓只有在網路上祭拜祖先，並沒有實際去「清掃墳墓」，且無法在祖墳上「壓墓紙」，欠缺這兩項傳統習俗等於沒有掃墓。並幽默的說，況且也無法確認祖先是否有「上網」接受祭祀，萬一祖先沒有電腦，或沒有申辦網路那線上掃墓就無效了。

林茂賢建議，比較可行的方案應該是鼓勵民眾「分流掃墓」，傳統掃墓時間原本就不同，客家族群在元宵後清明前掃墓，漳州人在農曆三月初三（古清明），泉州人在國曆四月五日清明節，現代人因為要上班改在「周休二日」，其實，掃墓祭祖未必要集中在清明節當天或周休二日，也未必要在清晨，祖先想必不會在意子孫是在那一天、幾點鐘掃墓，清明節前後、上午下午都可以掃墓祭祖。如此就可避免群聚的危險。