中市關懷據點停課 1.5萬老人明起不上學

台中市目前有18名新冠肺炎確定病例，市府社會局昨深夜緊急通知408個關懷據點，明天開始不再上健康促進課程，但可照樣送餐。不過有關懷據點指出，疫情期間，關懷據點人數不減反增，明天起不上課，老人家無處可去，家人很傷腦筋。

台中市政府408個關懷據點，約照顧1萬5000名65歲以上民眾。

台中市長盧秀燕4天前訪視據點，表示年輕市民反映，擔心長輩沒有去社區關懷據點，待在家中沒人陪伴很不放心。所以台中市現階段勉強支撐，把陪伴、關懷工作加入防疫措施。

沒想到疫情升溫，社會局擔心老人家免疫力差，決定暫停關懷據點的健康促進課程，各據點工作人員今天忙著通知學員，家屬也人仰馬翻。

部分關懷據點昨天接到社會局通知以後今天已貼出公告，並通知學員明天起不用上課。不少老人家無法接受，還告訴據點工作人員「我們會乖乖戴口罩。」

但社會局要求關懷據點如果不停課必須自行評估有無能力防疫，據點只得通知老人家「暫時不用上學了！」