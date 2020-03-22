快訊

直播／指揮中心新冠肺炎例行記者會 延至下午3時召開

爭回退伍上校教育補助費 馮世寬不惜賭上烏紗帽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市關懷據點停課 1.5萬老人明起不上學

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市社會局暫停關懷據點健康促進課程，關懷據點緊急因應。圖/聯合報系資料照片
台中市社會局暫停關懷據點健康促進課程，關懷據點緊急因應。圖/聯合報系資料照片

台中市目前有18名新冠肺炎確定病例，市府社會局昨深夜緊急通知408個關懷據點，明天開始不再上健康促進課程，但可照樣送餐。不過有關懷據點指出，疫情期間，關懷據點人數不減反增，明天起不上課，老人家無處可去，家人很傷腦筋。

台中市政府408個關懷據點，約照顧1萬5000名65歲以上民眾。

台中市長盧秀燕4天前訪視據點，表示年輕市民反映，擔心長輩沒有去社區關懷據點，待在家中沒人陪伴很不放心。所以台中市現階段勉強支撐，把陪伴、關懷工作加入防疫措施。

沒想到疫情升溫，社會局擔心老人家免疫力差，決定暫停關懷據點的健康促進課程，各據點工作人員今天忙著通知學員，家屬也人仰馬翻。

部分關懷據點昨天接到社會局通知以後今天已貼出公告，並通知學員明天起不用上課。不少老人家無法接受，還告訴據點工作人員「我們會乖乖戴口罩。」

但社會局要求關懷據點如果不停課必須自行評估有無能力防疫，據點只得通知老人家「暫時不用上學了！」

延伸閱讀

江啟臣明邀15縣市長座談 僅1人出席

台中社區關懷據點防疫升級 暫停老人共餐改以送餐

台中州廳未來？ 盧秀燕：絕不會私相授受

盧秀燕喊冤廢生煤條例才激進 政院：合法合憲

相關新聞

防疫線上掃墓祭祖 學者：先人不會上網，分流更重要

因應新冠肺炎疫情升高，各縣市政府都鼓勵民眾清明節改採「線上掃墓、祭祖」，甚至有些台中教育大學副教授林茂賢認為，這不符傳統...

中市關懷據點停課 1.5萬老人明起不上學

台中市目前有18名新冠肺炎確定病例，市府社會局昨深夜緊急通知408個關懷據點，明天開始不再上健康促進課程，但可照樣送餐。...

檢疫人數爆增衛生單位緊盯 彰化已罰5人33萬

因歐美返國潮，居家檢疫人數爆增，彰化縣也爆增到一千多人，其中還有13人先前從歐美返台，曾就醫卻不在檢疫對象中，也都緊急找...

南投居家檢疫累計裁罰3例17萬 遲繳會催

新冠肺炎疫情延燒全球，我國因境外移入增加，確診個案增加累計達153例，居家檢疫人數也跟著暴增，而南投縣目前追蹤列管仍有逾...

67屆中部美展即日登場 徵件作者12至85歲參賽踴躍

有67年歷史的「中部美展」即日起至4月1日在大墩文化中心大墩藝廊展出，包括會員、會友及公募徵件得獎作品350件，對外徵件...

流行時尚／草本抗菌 特殊香氣受歡迎

新冠肺炎疫情蔓延，為抵抗病毒侵犯，口罩、酒精等防疫用品熱銷，香茅、茶樹、左手香等草本植物因能抗菌驅蚊，且具特殊香氣，不像有些消毒用品氣味刺鼻，受到民眾喜愛，相關加工商品因此在坊間流行熱銷，甚至有學校自己動手做。

染疫交換生直接隔離 彰縣無接觸者

彰化縣新冠肺炎確診病例自白牌車司機家族群聚感染以來，歷經一個月都維持5例 ，前天再新增1例，累計達6例。衛生局長葉彥伯說，新案例為23歲大學生到法國當交換學生，18日返國在機場出現呼吸道症狀及旅遊史通報，直接送往北部醫院採檢，住進負壓病房隔離，未返回彰化，因此沒有彰化縣內接觸者。

藝術走入鄉間 戴勝益鹿谷建美術館

「鹿谷是我最喜歡的地方，空氣乾淨、雲霧繚繞，我希望種下第一棵私人美術館的樹苗，將來在全台開出更多的美術館」，王品創辦人戴勝益退休後投入公益和藝術，在鹿谷鄉成立「益品美術館」，希望有朝一日，台灣也能像日本一樣，處處都是美術館，讓藝術走入生活。

中市增非營利幼兒園 補助可上網試算

活化餘裕空間，台中市今年增設9所非營利幼兒園，其中4所設在北屯陳平國小、潭子潭陽國小、太平建平國小、東區東峰國中校內，藉公有資源帶動學校與社區活絡。另外，教育局也研發「幼兒學前教育補助試算系統」，只要輸入基本資訊，家長能輕鬆試算每學期可領到的補助。

中部名人堂／林麗蟬 新住民的永遠志工

台灣第一位新住民不分區立委林麗蟬，卸任立委後，獲高雄市長韓國瑜延攬為市政府顧問，擔任新住民委員會執行長，讓她發揮所長，持續關心新住民，實踐她在立委任內推動的新住民法令與政策。

大肚山復育原生林 樹島栽植兼顧防火

昨日是世界森林日，東勢林區管理處與台灣山林復育協會為推動大肚山原生林復育，在大肚山台地鰲峰山運動公園旁的保安林設置復育示範區，以樹島復育法種下九芎、天料木及香楠等17種、60株原生樹苗，並設置防火帶，定期清除地被層雜草，以「燃料移除」方式，預防火燒干擾森林演替。

每度10.38元！台中精密園區 勞宅汙水費6都最高

台中市精密機械科技創新園區裡規畫有1509戶勞工住宅，其中736戶已陸續完工交屋。但住戶發現每月竟要繳交每度10.38元的汙水處理費，是六都中最高，大喊吃不消。中市府經發局長張峯源說，當地汙水費是依規定比照事業用戶，目前已調降一半，近期會再邀集管委會協商，照顧園區勞工。

熱門新聞

桃園市新冠肺炎確診增至15例 6例為境外移入

護理師孩子被當「病毒」！ 霸凌事件也在高雄出現翻版

防疫同作戰 嘉義商家發起台灣加油挺醫護防疫人員行動

中油不來我們自己來 屏東偏鄉將設公共造產加油站

南庄鄉長補選結果 羅春蓮代夫出征勝出

竹市府啟動戶外洽公整備 即日起住宿型衛福機構禁探視

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。