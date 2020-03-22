檢疫人數爆增衛生單位緊盯 彰化已罰5人33萬

因歐美返國潮，居家檢疫人數爆增，彰化縣也爆增到一千多人，其中還有13人先前從歐美返台，曾就醫卻不在檢疫對象中，也都緊急找回採檢並啟動居家檢疫，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，先前有不遵守居家隔離及檢疫的民眾共裁罰5人共33萬，呼籲民眾要嚴守規定，切勿再趴趴走，否則一定重罰。

因應歐美旅居人士返國潮，二周內是台灣是否能守住這一波疫情的關鍵期，目前國內確診病例已到153例，近期增加個案多是境外移入，彰化縣目前居家檢疫者從3天前 248人已增加到1022人，居家隔離也從8人增加到12人。

葉彥伯說，村里幹事與公衛護士都緊盯居家檢疫者，彰化縣日前曾裁罰5名違反規定趴趴走的居家檢疫或隔離者，包括 2名10萬、1名1萬的是居家檢疫，2名6萬的居家隔離者。

而中央指揮中心也針對3月8日到18日自美國、東南亞入境原本不在居家檢疫對象，但卻有就醫紀錄的人進行追回採檢和居家檢疫，以防有漏網之魚，彰化縣共有13人已進行採檢，並即日起居家檢疫14天。

目前多數居家檢疫者也都會配合檢疫，不過也有居家檢疫者會有抱怨，例如對送餐的餐點不滿意等，葉彥伯表示，居家檢疫及隔離者多由親友代為送餐，也可叫外送餐點，若真無人送餐，也有熱心村里長及社區長照站也會配合送餐，若對餐點有不滿意，都盡量滿足合他們的需求，以安撫居家檢疫隔離者。