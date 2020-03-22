南投居家檢疫累計裁罰3例17萬 遲繳會催

新冠肺炎疫情延燒全球，我國因境外移入增加，確診個案增加累計達153例，居家檢疫人數也跟著暴增，而南投縣目前追蹤列管仍有逾200人，而從元月實施檢疫控管至今，已針對曾失聯者開出3張罰單，合計17萬元，現仍有3案調查中。

縣府指出，自1月25日配合中央請鄉鎮市各村里長及幹事每日關懷訪視居家檢疫及自主管理者，但近期境外移入返國民眾暴增，縣內居家檢疫累積人數也突破700人，現階段仍追蹤列管200多人，健康多良好，其中1人身體不適，住院中。

然因居家檢疫人數暴增，中央流行疫情指揮中心祭出最新裁罰基準，擅離家兩小時內開罰10萬元、二到六小時罰20萬元、一到三天罰60萬元、三天以上重罰百萬；若影響範圍大將從重裁處，兩次違規者則強制安置。

南投縣因也針對縣內居家檢疫失聯開罰狀況做出說明，衛生局表示，從元月監控居家檢疫列管期間，獲報有7人違反規定擅自外出，經確認3案違規依法裁處，1案不成立，共開出1張15萬和2張1萬罰單，另有3案還在調查中。

南投衛生局長黃昭郎說，已開罰3人合計17萬元，都是紓困條例前開出的罰單，其中以兩度落跑的埔里吳姓男子的開罰15萬最高，但3筆都還未繳款，而目前還在法定繳款時間內，不過都已移交彰化行政執行分處，若遲交就由其進行催繳。