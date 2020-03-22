台中環局補助大樓社區設車輛充電站 且不必對外開放

台中市政府環境保護局補助老舊機車換電動二輪車，另積極建置電動汽、機車充電站提高民眾意願，即日起至今年10月15日止，補助公民營機構設充電站，另開放大樓管委會申請，且可不開放外人使用。

環保局設置電動二輪車充電站，每站補助1萬元；設置電動汽車充電站，每站補助5萬元。

申請充電站資格，中市各公部門、機關、學校及設籍或登記地於台中市的法人、合夥或獨資的工商行號等，均可申請補助建置充電站，另鼓勵公寓大廈增設電動汽車充電站，今年放寬補助對象，公寓大廈管理委員會也可申請，且可不對外使用。

截至去年12月止，中市電動汽車充電站達437站，全國第一；電動二輪車充電站530站，全國第二。