67屆中部美展即日登場 徵件作者12至85歲參賽踴躍

有67年歷史的「中部美展」即日起至4月1日在大墩文化中心大墩藝廊展出，包括會員、會友及公募徵件得獎作品350件，對外徵件作者從12歲到85歲，提供市民精采的藝術盛宴。

「台灣中部美術協會」是中部地區第一個成立的藝術團體，民國43年由林之助、楊啟東、呂佛庭、陳夏雨及顏水龍等藝術前輩及社會賢達發起創立，第一屆中部美展即是在當年的中央書局隆重揭幕。

透過每年持續舉辦的「中部美展」，分會員展及全國公募徵件兩大部分。

會員展提供會員們彼此觀摩切磋的平台，今年共展出176件會員及會友作品（油畫、水彩、墨彩、膠彩、雕塑、攝影、書法、版畫）。

公募徵件今年收到來自全國18個縣市的各地菁英作品共780件，徵件數量年年成長，參與年紀從12歲到85歲「中部美展」已建立美術競賽的優質口碑。

中部美術協會廖本生理事長表示，本屆展出件數高達350件，包括公募參賽作品中，經評審出130件作品，作品水準相當齊全，老、中、青、新生代齊聚一堂輝映展出，深具藝術薪傳的歷史意義。

本屆公開徵件，各類首獎作品包括吳淑芳油彩「憶…」黑白色系畫面與線性塊狀穿梭，具現代感，湯嘉明水彩「等待」呈現旅人靜待出發的靜謐氛圍，劉証凱版畫「符現」的凹痕填墨直刻手法，汪云資墨彩「面距」的筆墨寫實技法精練，湯治平書法「陸游 游山西村」的行草筆線質感厚實，曹程凱膠彩「鎏變-綻」的顏色堆疊強化視覺張力，楊媛琇攝影「離」的心像攝影牽動人心，還有沈建德雕塑「踮」的動靜之間平衡之美。