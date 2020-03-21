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每度10.38元！台中精密園區 勞宅汙水費6都最高

聯合報 / 記者趙容萱／台中報導
台中市精密園區內勞工宅住戶，每月要繳交高額汙水處理費，圖為園區內勞工合宜住宅第一期新業誠家社區。 記者趙容萱／攝影
台中市精密園區內勞工宅住戶，每月要繳交高額汙水處理費，圖為園區內勞工合宜住宅第一期新業誠家社區。 記者趙容萱／攝影

台中市精密機械科技創新園區裡規畫有1509戶勞工住宅，其中736戶已陸續完工交屋。但住戶發現每月竟要繳交每度10.38元的汙水處理費，是六都中最高，大喊吃不消。中市府經發局長張峯源說，當地汙水費是依規定比照事業用戶，目前已調降一半，近期會再邀集管委會協商，照顧園區勞工。

台中市環保局長吳志超說，環保署2006年訂定水汙染防治費收費辦法，針對事業用戶及一般家戶分別收費。台中市因汙水下水道普及率低於50%，一般家戶汙水費至今尚未開徵，只對事業用戶收費。精密機械科技創新園區裡的勞工住宅，畫歸事業用戶，去年初起徵收。

台中市經發局長張峯源表示，目前台中精密園區事業戶汙水費，依相關規定核算後每度約21元。市府為照顧勞工權益，去年與管委會協商後，住戶汙水費減半為每度10.38元，平均每戶每月約為100元。

中市府為協助精密機械產業留住人才，透過讓利與園區廠商、建商合作，推出第一期「新業誠家」216戶，第二期「新業宜家」520戶勞工住宅，加上廠商以分配的土地自行興建773戶，總計1509戶勞工住宅，目前「新業誠家」及「新業宜家」已陸續完工交屋。

住戶反映，社區雖在精密園區裡，但不是工業用地，市府卻比照事業用戶每度21元的汙水費標準，目前雖已折半收費，但反觀台中市一般家戶的汙水費尚未開徵。讓住戶感覺「不公平」，也不符市府照顧勞工權益、留住人才的美意。

接獲住戶陳情的市議員何文海表示，目前六都的汙水費標準，台北市的事業戶與一般戶都是每度5元，桃園、高雄一般戶每度5元、事業戶每度10元；台南市僅對學校、機關開徵每度10元；他建議中市府比照台北、高雄一般戶每度5元標準，再調降園區勞工住宅的汙水費，減少民怨。

台中市 北市

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