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影／網傳台南魚皮湯店遭獵巫撒冥紙 警方出面闢謠

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
社群網路上又有人PO文，有民眾到魚皮湯店前撒冥紙，慘遭獵巫，警方調閱監視器，找到當事人說明，並出面闢謠。記者邵心杰／翻攝
社群網路上又有人PO文，有民眾到魚皮湯店前撒冥紙，慘遭獵巫，警方調閱監視器，找到當事人說明，並出面闢謠。記者邵心杰／翻攝

台南一魚皮湯店遭網友在社群上造謠老闆從歐洲旅遊回來，沒有居家檢疫，還繼續開店，致店家慘遭網路霸凌，警方已介入偵辦外，今天又傳出有民眾到該店家前撒冥紙，警方調閱監視器，並找到當事人出面說明，澄清該壓墓紙是當天參加完宮廟活動後放在置物箱，騎車經過時不慎掉落的。

警方為了魚皮湯店遭網路霸凌，已循線要揪出PO文造謠者，將依散播不實訊息偵辦，沒想到一波未平、一波又起，網路上又有人PO文，有民眾到店前撒冥紙，慘遭獵巫，引起警方高度重視。

台南市警一分局副分局長施衣峰出面澄清，該壓墓紙是有人騎車經過，不慎掉落的，且距離店家300公尺遠，與店家無關。隨後，警方也找到當事人出面說明，稱當天參加宮廟活動，天公金上附有一疊壓墓紙，他順手將它放置機車置物箱，沒想到行經該路段時，不慎隨風掉落的，還回頭看了一眼，但因沒有其他用途，也就沒有回頭撿拾。

據指出，該間魚皮湯老闆的確有出國，但是他們返國的時間，當時還沒規定要居家檢疫，民眾未經查證，直接在網路PO文，致使這幾天來店家一直受到網路霸凌，還有民眾打電話到店內罵人。

網路霸凌 居家檢疫

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