犧牲春節假期 台中榮總醫護跨團隊搶救命危男嬰

秦姓男嬰媽媽產檢時發現胎兒的心臟主動脈弓狹窄，台中榮總醫師研男嬰的動脈導管出生後數天內可能閉合，恐導致急性腎衰竭及休克，危及生命，屬於危急型先天性心臟病患者，跨團隊啟動周產期照護，並且今年過年期間犧牲假期，在男嬰出生後，跨團隊以前列腺素E1保持動脈導管開放，並以手術修補主動脈弓搶救。男嬰術後的恢復狀況良好，目前已出院，復原及生長狀況良好。

台中榮總兒童醫學中心主任林明志說，活產嬰兒先天性心臟病的發生率約9‰，其中約1/4屬於危急型先天性心臟病，一般的定義是出生後一年內需經手術或心導管治療；這類患者在出天或數周後因肺動脈血管阻力的變化及動脈導管關閉，若無早期診斷、即時介入治療恐危及生命，且腦部因休克及缺氧而造成長期的損傷、罹患發展遲緩的風險高。

秦姓男嬰媽媽在懷孕15周產檢時發現主動脈弓狹窄，院方跨團隊啟動周產期照護，在男嬰媽媽懷孕20周時，由產科主任陳威志、林明志共同與男嬰父母討論可能的診斷，並說明懷孕期、生產时、生產後需接受的手術、成功率，讓男嬰的媽媽安心。

林明志說，男嬰媽媽在產前一個月，再度會同心臟外科醫師王中琦、產科主任陳威志及兒童醫學中心主任林明志就生產後的手術細節再次說明。男嬰媽媽的預產期剛好在春節假期前後，小兒心臟科及心臟外科也特別為男嬰在春節期間安排留守人力。

男嬰出生後，醫師在超音波下發現一個發育較差的主動脈弓，以及由右到左分流的動脈導管，研判如果動脈導管在男嬰出生後3到4天自然閉合，屆時男嬰的降主動脈有可能處於低血流狀態，導致急性腎衰竭及休克，因此醫療團隊緊急給予前列腺素E1保持動脈導管開放，同時由影像醫學部主任吳振豪以電腦斷層攝影確認狹窄狀況後，心臟外科醫師王中琦隨即手術修補主動脈弓。