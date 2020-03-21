影／戴勝益再出招 南投鹿谷成立益品美術館

「鹿谷是我最喜歡的地方，空氣乾淨雲霧繚繞，我希望種下第一棵私人美術館的樹苗，將來在全台開出更多的美術館」，王品創辦人戴勝益退休後投入公益和藝術，在鹿谷鄉成立「益品美術館」，希望有朝一日，台灣也能像日本一樣，處處都是美術館，讓藝術走入生活。

鹿谷鄉蜿蜒的山路上，映眼一棟現代感十足的純白建物傍在山林間，原來這是戴勝益繼台中、台北兩座益品書屋後，創立的「益品美術館」，在淡淡的3月天悄悄開幕，設計感的白色建築仍讓遊客忍不住停下車欣賞一番。

戴勝益淺啜咖啡說，美術館的創作種子早已埋在心中40年，因為熱愛繪畫，學習繪畫創作40多年不曾間斷，但過去為了工作，他要努力當好董事長，現在退休了，他可以當回自己，和大家分享他的興趣和觀念，因此，他在最喜歡的鹿谷，成立「益品美術館」，館內24幅油畫，都是他學畫成果。

他說，他喜歡藝術、登山和旅遊，每到各國都會參觀美術館，尤其是日本，「有多達30萬家私人美術館，幾乎每個鄉鎮都有」，台灣卻屈指可數。他以「益品」之名成立，與書屋一樣每人入館100元，咖啡、茶等飲品無限供應，每天下午還有小提琴演奏，為台灣提供藝術交流的學習平台。這次展出主題是「拈花惹草」，戴勝益以花卉為主，從高山杜鵑、桔梗、太陽花，甚至連絲瓜花、花椰菜都成為畫作主角，畫風熱情奔放。