快訊

劉香慈生了！二寶照片曝光：沒有讓媽咪痛太久

日經：日擬擴大跨太平洋夥伴貿易協定 納入台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／戴勝益再出招 南投鹿谷成立益品美術館

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
戴勝益熱愛登山和花卉，他以畫筆記錄下合歡山的高山杜鵑，將山林美景擁抱入懷。記者江良誠／攝影
戴勝益熱愛登山和花卉，他以畫筆記錄下合歡山的高山杜鵑，將山林美景擁抱入懷。記者江良誠／攝影

「鹿谷是我最喜歡的地方，空氣乾淨雲霧繚繞，我希望種下第一棵私人美術館的樹苗，將來在全台開出更多的美術館」，王品創辦人戴勝益退休後投入公益和藝術，在鹿谷鄉成立「益品美術館」，希望有朝一日，台灣也能像日本一樣，處處都是美術館，讓藝術走入生活。

鹿谷鄉蜿蜒的山路上，映眼一棟現代感十足的純白建物傍在山林間，原來這是戴勝益繼台中、台北兩座益品書屋後，創立的「益品美術館」，在淡淡的3月天悄悄開幕，設計感的白色建築仍讓遊客忍不住停下車欣賞一番。

戴勝益淺啜咖啡說，美術館的創作種子早已埋在心中40年，因為熱愛繪畫，學習繪畫創作40多年不曾間斷，但過去為了工作，他要努力當好董事長，現在退休了，他可以當回自己，和大家分享他的興趣和觀念，因此，他在最喜歡的鹿谷，成立「益品美術館」，館內24幅油畫，都是他學畫成果。

他說，他喜歡藝術、登山和旅遊，每到各國都會參觀美術館，尤其是日本，「有多達30萬家私人美術館，幾乎每個鄉鎮都有」，台灣卻屈指可數。他以「益品」之名成立，與書屋一樣每人入館100元，咖啡、茶等飲品無限供應，每天下午還有小提琴演奏，為台灣提供藝術交流的學習平台。這次展出主題是「拈花惹草」，戴勝益以花卉為主，從高山杜鵑、桔梗、太陽花，甚至連絲瓜花、花椰菜都成為畫作主角，畫風熱情奔放。

「益品美術館」位在鹿谷鄉興產路78之30號，距溪頭10分鐘車程。純白鏤空建物，館內百餘坪純白色基調空間，和簡約樸實的設計風格，更讓藝術與自然融合，提供熱愛藝術與自然的人，一處悠閒好去處。

王品創辦人戴勝益在鹿谷鄉成立益品美術館，純白色的現代化設計，提供欣賞藝術與自然的悠閒空間。記者江良誠／攝影
王品創辦人戴勝益在鹿谷鄉成立益品美術館，純白色的現代化設計，提供欣賞藝術與自然的悠閒空間。記者江良誠／攝影
王品創辦人戴勝益在鹿谷鄉成立益品美術館，純白色的現代化設計，提供欣賞藝術與自然的悠閒空間。記者江良誠／攝影
王品創辦人戴勝益在鹿谷鄉成立益品美術館，純白色的現代化設計，提供欣賞藝術與自然的悠閒空間。記者江良誠／攝影

美術館 咖啡 戴勝益

延伸閱讀

南投國中生刺死同學命案 死者父親：還兒子一個清白

南投國中生街頭爆口角 竟扔刀失手刺死同學

台中州廳未來？ 盧秀燕：絕不會私相授受

北歐風「銀河玻璃屋」在南投！ 房間躺著數星星，還有雲海美景超療癒

相關新聞

犧牲春節假期 台中榮總醫護跨團隊搶救命危男嬰

秦姓男嬰媽媽產檢時發現胎兒的心臟主動脈弓狹窄，台中榮總醫師研男嬰的動脈導管出生後數天內可能閉合，恐導致急性腎衰竭及休克，...

影／戴勝益再出招 南投鹿谷成立益品美術館

「鹿谷是我最喜歡的地方，空氣乾淨雲霧繚繞，我希望種下第一棵私人美術館的樹苗，將來在全台開出更多的美術館」，王品創辦人戴勝...

台74線中清地下道 3月23日起夜間施工封閉

串聯中科及水湳的「科湳愛琴橋」今年1月底通車啟用，台中市建設局接續進行周邊車道環境復舊作業，預計從3月23日至4月24日...

台灣最貴汙水處理費！台中精科勞工宅6都最高惹民怨

台中市議員何文海今天說，台中市精密機械科技創新園區勞工宅1683千戶，面臨全台灣最貴的生活汙水處理費，園區內的勞工合宜住...

防疫兼保養！台中麗寶樂園兩大設施進行年度保養

疫情衝擊觀光產業，台中麗寶樂園除加強園內消毒防疫工作外，樂園設施也展開大規模年度保養，垂直斷軌式雲霄飛車「搶救地心」與摩...

高鐵台中站啟用紅外線體溫儀 左營站將跟進

台灣高鐵台中站昨天啟用紅外線體溫量測儀，是繼桃園站、台北站設置後的第三站。高鐵台中站長古李安說，因應清明節旅運人潮和防疫政策，預計清明節前左營站也會啟用紅外線體溫量測儀。今年4月底前，高鐵全線12座車站將全面啟用，提升防疫。

中市生煤條例無效 議會藍綠互槓

台中市生煤自治條例遭中央政府宣告無效，中市議會藍綠議員昨交鋒，藍營抨擊中央政府能源政策錯誤，不在乎台中人的健康。綠營議員批中市府重罰不當，哪個公司可以被連續罰逾1億？市長盧秀燕説，中央處理生煤條例的態度，讓人覺得「娶不到就殺了你！」

台中大肚萬里長城步道改善 7月完工

台中市大肚區知名的萬里長城登山步道，因2.7公里長步道蜿蜒如長城而得名，假日遊客如織，為防止豪雨造成邊坡滑落，台中市府觀旅局昨天起辦理步道邊上下邊坡及步道改善工程，預計今年7月完工，提供民眾更完善、安全的登山健行環境。

彰化移動式監視器抓濫倒垃圾 芳苑萬興排水兩周取締6件

彰化市公所清潔隊以移動式監視器取締濫倒垃圾成果顯著，尤其在大埔截水溝拍到「丟丟姊」等亂丟垃圾誇張行徑，引發熱議。彰化縣政府水利資源處最近也鎖定重要區域排水錄影蒐證，短短兩周在芳苑萬興排水就取締6件，水資處表示，如果情節重大，可依水利法處100萬以上500萬以下罰鍰。

中彰投防疫 陸續啟動異地辦公

新冠肺炎疫情嚴峻，南投縣政府完成異地辦公規劃，在縣府大禮堂和會展中心等地設置第二辦公地點，必要時將分散人員辦公，降低群聚感染機率發生。

電音趴惹爭議 水秀農場致歉、提供醫護免費露營

伊甸高原戶外音樂節舉辦三天音樂趴，引發外界恐慌，音樂會所在地國姓鄉水秀農場晚間聲明，對因租借場地給Eden Hill F...

國姓電音趴派對接受鄉民抗議 同意活動停辦並延期

國姓鄉水秀農場今天原本一連3天將舉辦「伊甸高原戶外音樂節」電音趴派對；由於將聚集不少民眾前來參加，引發地方鄉民反彈，多次...

熱門新聞

捷運綠線地下段施工 桃園八德介壽路二段將交管

台南1高中生上課中被通知居家檢疫？原來是親人返台

BMW車牌來了！嘉義區監理所下周一開放網路競標

虧損嚴重！基隆29條路線學生專車3月31日停駛

國姓電音趴派對接受鄉民抗議 同意活動停辦並延期

人美心更美！金門邵氏3姐妹慨捐300個口罩回饋母校

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。