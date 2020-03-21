林管處將為虎尾打造小森林 張麗善帶領種下第1棵樹
響應3月植樹月，南投林區管理處和雲林縣府今天在虎尾鎮清雲宮旁空地舉辦「2020森活大樹聚，虎尾植樹同遊趣」，縣長張麗善與南投林區管理處副處長張獻仁及虎尾鎮長丁學忠等人共同種下第一棵樹苗，鼓勵大家多種樹，打造林森城市。
張麗善說，3至4月是萬物成長季節適合種樹，今天是國際森林日，呼籲大家多種樹，每種一棵樹，可改善生態環境，也可淨化空氣，讓大家呼吸到優質空氣，大樹長大後也美化景觀、涵養水源、降低溫室效應等，好處多多。
張縣長和農業處長魏勝德、環保局長鄭育麟、新聞處長廖淑玲及多位縣議員，一起種下一棵羅漢松，隨後來自各地的民眾也帶著小朋友一起來種樹，為愛護地球共盡心力。張縣長也陪小朋友種樹並教他們如何澆水護樹，上了一堂生態課。
南投林管處還準備包括羅漢松、台灣櫸木及七里香、厚葉石斑木等1200株台灣原生種樹苗，供民眾免費領取，帶回家美化家園。南投林管副處長張獻仁表示，種樹減碳是長遠的投資也是福報，「前人種樹、後人乘涼」，林管處在虎尾這塊0.26公頃的空地，將栽種蘭嶼羅漢松、土肉桂、珊瑚樹、臺灣樹蘭及黃梔花等五種原生樹種共139株，為大家打造一座小森林。
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