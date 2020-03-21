林管處將為虎尾打造小森林 張麗善帶領種下第1棵樹

響應3月植樹月，南投林區管理處和雲林縣府今天在虎尾鎮清雲宮旁空地舉辦「2020森活大樹聚，虎尾植樹同遊趣」，縣長張麗善與南投林區管理處副處長張獻仁及虎尾鎮長丁學忠等人共同種下第一棵樹苗，鼓勵大家多種樹，打造林森城市。

張麗善說，3至4月是萬物成長季節適合種樹，今天是國際森林日，呼籲大家多種樹，每種一棵樹，可改善生態環境，也可淨化空氣，讓大家呼吸到優質空氣，大樹長大後也美化景觀、涵養水源、降低溫室效應等，好處多多。

張縣長和農業處長魏勝德、環保局長鄭育麟、新聞處長廖淑玲及多位縣議員，一起種下一棵羅漢松，隨後來自各地的民眾也帶著小朋友一起來種樹，為愛護地球共盡心力。張縣長也陪小朋友種樹並教他們如何澆水護樹，上了一堂生態課。