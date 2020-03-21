台中大肚山原生林復育 設防火帶預防火燒干擾

今天是世界森林日，為推動大肚山原生林復育，東勢林管處與台灣山林復育協會合作，在台中市大肚山台地鰲峰山運動公園旁的保安林設置復育示範區，採用樹島復育法，共種植17種、60株原生樹苗，並設置防火帶，地被層定期清除雜草，以「燃料移除」預防火燒干擾。

台灣山林復育協會理事長蔡智豪表示，保安林屬於完全野化環境，除了有外來種競爭，還必須面臨火燒威脅。大肚山台地因火燒，導致森林演替受到干擾，長年維持在草原的景觀，因此在復育示範區特別設置防火帶，地被層定期清除雜草，將燃料移除預防火燒。

蔡智豪說，過去復育以經濟造林為主，每公頃種植多達1200棵，且品種單一化，栽種與維護成本高；此次復育示範區採樹島復育法，以恢復林相及增加生物多樣性為目標，一公頃僅種植50棵，每棵樹間隔約5公尺，並栽種多達10餘個品種，種植的樹木扮演母樹角色，長大後透過自然逸散的種子，在周邊的山坡地落種萌發成野生的樹苗，來加速森林的演替。