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台中大肚山原生林復育 設防火帶預防火燒干擾

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
東勢林管處與台灣山林復育協會合作，今天上午在台中市大肚山台地鰲峰山運動公園旁的保安林設置復育示範區，採用樹島復育法，共種植17種、60株原生樹苗，並設置防火帶，以「燃料移除」預防火燒干擾。圖／蔡智豪提供
東勢林管處與台灣山林復育協會合作，今天上午在台中市大肚山台地鰲峰山運動公園旁的保安林設置復育示範區，採用樹島復育法，共種植17種、60株原生樹苗，並設置防火帶，以「燃料移除」預防火燒干擾。圖／蔡智豪提供

今天是世界森林日，為推動大肚山原生林復育，東勢林管處與台灣山林復育協會合作，在台中市大肚山台地鰲峰山運動公園旁的保安林設置復育示範區，採用樹島復育法，共種植17種、60株原生樹苗，並設置防火帶，地被層定期清除雜草，以「燃料移除」預防火燒干擾。

台灣山林復育協會理事長蔡智豪表示，保安林屬於完全野化環境，除了有外來種競爭，還必須面臨火燒威脅。大肚山台地因火燒，導致森林演替受到干擾，長年維持在草原的景觀，因此在復育示範區特別設置防火帶，地被層定期清除雜草，將燃料移除預防火燒。

蔡智豪說，過去復育以經濟造林為主，每公頃種植多達1200棵，且品種單一化，栽種與維護成本高；此次復育示範區採樹島復育法，以恢復林相及增加生物多樣性為目標，一公頃僅種植50棵，每棵樹間隔約5公尺，並栽種多達10餘個品種，種植的樹木扮演母樹角色，長大後透過自然逸散的種子，在周邊的山坡地落種萌發成野生的樹苗，來加速森林的演替。

東勢林管處與台灣山林復育協會，今日上午在保安林設置復育示範區，種植多達17種大肚山原生樹苗，包括九芎、天料木、白葉釣樟、石苓舅、車桑子、狗花椒等共60株，為大肚山原生林復育的重要里程碑，若復育成效良好，未來將以此模式加強推廣。

東勢林管處與台灣山林復育協會合作，今天上午在台中市大肚山台地鰲峰山運動公園旁的保安林設置復育示範區，採用樹島復育法，共種植17種、60株原生樹苗。圖／蔡智豪提供
東勢林管處與台灣山林復育協會合作，今天上午在台中市大肚山台地鰲峰山運動公園旁的保安林設置復育示範區，採用樹島復育法，共種植17種、60株原生樹苗。圖／蔡智豪提供

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