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抓到了！「北斗公所組團出國？」婦人貼文詢問被送辦

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化王姓女子涉嫌未經查證散播防疫假訊息被送辦。圖／北斗分局提供
彰化王姓女子涉嫌未經查證散播防疫假訊息被送辦。圖／北斗分局提供

新冠肺炎疫情升溫，總統蔡英文呼籲國人防疫關鍵時刻，暫緩非必要出國旅遊計畫，但網路社群近日瘋傳彰化北斗鎮公所組團出國，要從土耳其回來，請鄉親注意，對此北斗公所今天駁斥假消息，強調根本沒有組團出國，彰化警方主動偵查，火速將貼文的王姓女子通知到案。

警方指出，王姓女子未經查證就涉嫌不實訊息貼文在臉書社群上「我剛剛接到消息(北斗公所)北斗有一團30幾人從土耳其旅行團要回來，大家要注意，盡量少吃外食!口罩要戴好，常洗手…」等內容，王姓女子通知到案表示，是因朋友傳私LINE給她此訊息，她認為在公開群組詢問真假較快，才在未經查證下就貿然將內容貼在臉書群組，事後表示非常懊悔。

北斗分局詢問後，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例報請彰化檢察署依法偵辦，北斗分局長謝錫釗表示， 民眾若發現不實訊息請向警察單位及防疫單位檢舉，以調查釐清，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科3百萬元以下罰金。

新冠肺炎 出國 土耳其

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