台74線中清地下道 3月23日起夜間施工封閉
串聯中科及水湳的「科湳愛琴橋」今年1月底通車啟用，台中市建設局接續進行周邊車道環境復舊作業，預計從3月23日至4月24日，周一至周五晚間11點至隔日清晨6點施工，施工期間，雙向封閉台74線13k+380至13k+580間道路，請提前改道，4月2日至5日清明節連續假期不施工，可正常通行，造成不便，敬請見諒。
建設局表示，3月23日起將進行台74線中清地下道施工圍籬撤除、分隔島復舊及路面刨封施工，為減少對用路人的行車影響，建設局特別選擇夜間施作，並暫停清明假期施工，盼將施工影響降至最低。
工程施作期間，請駕駛朋友多留意路況提前改道，或注意台74線沿線電子資訊看板的交通管制訊息，也可收聽警察廣播電台FM94.5瞭解最新路況，如對改道方式有疑問或建議事項，歡迎撥打台中市民一碼通專線1999洽詢。
改道資訊如下：
1.台74線東行往潭子方向，可提前於「13北屯一」出口下匝道，直行環中路二段，過中清路口後上匝道台74快速道路。
2.台74線西行往彰化方向，可提前於「14北屯二」出口下匝道，直行環中路一段，過中科路口後上匝道台74快速道路。
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