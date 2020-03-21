彰化新冠肺炎確診病例增1例 法國交換生住進負壓病房

彰化縣新冠肺炎確診例新增1例，累計已達6例，彰化衛生局指出，該案為23歲大學生到法國當交換學生，3月2日到3月4日曾前往巴黎旅遊，3月14日起出現咳嗽、喉嚨不適、全身倦怠，返國後經機場檢疫時症狀仍持續且發燒，因出現呼吸道症狀及旅遊史通報，目前收治負壓病房隔離中。

該學生從去年8月26到3月18到法國就學，搭機返國時已有症狀，彰化衛生局長葉彥伯說，學生為120案確診病例，18日返國在機場已通報不適，直接送往北部醫院採檢，住進負壓病房隔離等待結果，該個案未返回彰化，因此沒有彰化縣內接觸者，與他一起搭機回台的同學也在北部接受檢疫。

彰化在2月發生白牌車司機「家庭群聚」感染，染新冠肺炎死亡的白牌計程車司機，列為第19病例，與他接觸過的家庭成員、車行同事、乘客、餐廳及醫護人員，與他同住的弟弟、媽媽，以及家族聚餐時，連同外甥女婿共4人受到傳染，引起社會震驚，但隨著疫情升溫，彰化縣確診病例1個月來都未再新增，讓縣民鬆口氣。

但中央流行疫情指揮中心昨天公布，國內新增27例新冠肺炎病例，其中24例境外移入、3例本土，彰化縣新冠肺炎確診病例累積至今共有6人確診，其中1人死亡、2人出院，仍有2人住院，居家隔離累計人數從347人，到目前仍有12人；居家檢疫累計人數達1501人，目前仍有347人。