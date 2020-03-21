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防疫兼保養！台中麗寶樂園兩大設施進行年度保養

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
垂直斷軌式雲霄飛車刺激3分鐘，慕後是工作人員一年花費700小時的照料。圖／麗寶樂園提供
垂直斷軌式雲霄飛車刺激3分鐘，慕後是工作人員一年花費700小時的照料。圖／麗寶樂園提供

疫情衝擊觀光產業，台中麗寶樂園除加強園內消毒防疫工作外，樂園設施也展開大規模年度保養，垂直斷軌式雲霄飛車「搶救地心」與摩天輪｢天空之夢｣進行為期1個月的檢修工作，防疫、保養雙管齊下提升旅遊安全，打造安心的出遊環境。

麗寶樂園「搶救地心」是垂直斷軌式雲霄飛車，設施總高度49公尺，旋轉兩圈半，最大離心力4.5G，從高空衝入地底自由落體的快感，刺激度破表，為海內外遊客慕名前來的遊樂設施，安全機制不容馬虎，整座設施原廠設定就有百組感測器，只要瞬間風速過大、下雨或起霧，使感應開關出現保護訊號，就會啟動機制讓列車暫停動作，不容許任何有危險性的可能發生，守護遊客安全。

除了嚴密感應開關，工作人員每日營運前需要登上10幾層樓高的翹翹板平台，進行保養與檢查，確認安全才會開放，每周還會將列車交換保養，檢測車輪、焊道與潤滑工作，每月則需要花費半天時間進行細部檢查，每年3月還會有為期近1個月的年度保養，照料這台遊樂設施，維修人員1年下來總計要花費超過700小時，才能造就每趟刺激又安全的旅程。

麗寶樂園維修組長周東陽說，每年定期將馬達與列車送去拆解、清洗、檢查、更換零件、保養，確認使用上安全無虞，組裝完送回樂園，還需以沙包模擬真人搭乘載重測試，多項檢驗全通過，年保才算完成。

麗寶樂園摩天輪「天空之夢，本月起也展開一連串保養流程，施工高度最高點達64公尺，工作人員需透過洗窗機搭配吊車才能進行年保工程，為守護遊客搭乘安全，將胎紋磨耗尚未達汰換標準的驅動輪全面換新，鋼索與燈光線路也一併更換，並進行細部檢查保養，車廂內也同步針對座椅、地板、車窗等區域進行消毒清潔，用心打造更安全的搭乘環境。

麗寶樂園摩天輪「天空之夢，本月起也展開一連串保養流程。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園摩天輪「天空之夢，本月起也展開一連串保養流程。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園垂直式斷軌雲霄飛車「搶救地心」，保養程序不容馬虎。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園垂直式斷軌雲霄飛車「搶救地心」，保養程序不容馬虎。圖／麗寶樂園提供

麗寶樂園 列車

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