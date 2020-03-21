防疫期間不想出門 農產品變身Q彈麵條宅配到府健康吃

新冠肺炎疫情升溫，民眾出門消費意願降低，台中市政府輔導各區農會，依各區農產，研發出具有地方特色的麵食，清水區以韭菜製成「韭讚麵」、梧棲區以地瓜製成「涵吉麵」、潭子區也以馬鈴薯製成麵條等，並提供宅配到府服務，在家就能享受健康。

台中市農業局表示，清水區農會的「韭讚麵」，採用當地韭菜並打成汁，不經過過濾直接加入麵粉，讓麵粉擁有天然蔬菜纖維，也具特殊辛味韭香，吃起來Q彈有嚼勁。烏日區農會的「烏農Q麵」特選台稉16號烏農米製成，香Q可口。

龍井區農會的「春風滿麵」，選用龍井胡蘿蔔與台農66號地瓜製成，無色素、無香料，麵上還可以看到原料的細絲，獨具特色。梧棲區農會的「涵吉麵」以地瓜為原料，含有豐富維生素、鈣、磷、鉀等營養元素，老師傅傳統純手工粹煉，相當美味。