台中籌組「環消聯防師」 輔導289家資收商防災
近年全國資源回收場火災意外頻傳，台中市環境保護局與消防局合組「環消聯防師」，共同輔導中市289家回收處理業者，日前查核場區內消防設備，發現未設置滅火器、滅火器使用期限過期，及室內消防栓故障等最常發生，將持續協助資收業者至改善完成，並加強其防災觀念。
局長吳志超表示，比較常發生意外包括回收打火機、瓦斯罐、乾電池等，為加強資源回收業者環境安全管理，市府跨局處與消防局組成「環消聯防師」，積極輔導資源回收業者，加強場區消防安全及環境維護，民眾回收時應分別處理打火機、瓦斯罐、乾電池等，避免回收時遭擠壓摩擦而發生火災。
環保局表示，資源回收業者除可定期自主或委託消防專技人員檢修消防設備、辦理員工消防教育訓練等，也可於室內加裝住宅用火災警報器，提早偵測室內火警，降低火災發生率。
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