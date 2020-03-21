快訊

確診者參與疫苗開發？中研院澄清：沒有參與防疫研究

台中籌組「環消聯防師」 輔導289家資收商防災

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
近年全國資源回收場火災意外頻傳，台中市環境保護局與消防局合組「環消聯防師」，共同輔導中市289家回收處理業者，改善場區內消防設備，發現未設置滅火器、滅火器使用期限過期逐一輔導。圖／台中市環保局提供
近年全國資源回收場火災意外頻傳，台中市環境保護局與消防局合組「環消聯防師」，共同輔導中市289家回收處理業者，改善場區內消防設備，發現未設置滅火器、滅火器使用期限過期逐一輔導。圖／台中市環保局提供

近年全國資源回收火災意外頻傳，台中市環境保護局與消防局合組「環消聯防師」，共同輔導中市289家回收處理業者，日前查核場區內消防設備，發現未設置滅火器、滅火器使用期限過期，及室內消防栓故障等最常發生，將持續協助資收業者至改善完成，並加強其防災觀念。

局長吳志超表示，比較常發生意外包括回收打火機、瓦斯罐、乾電池等，為加強資源回收業者環境安全管理，市府跨局處與消防局組成「環消聯防師」，積極輔導資源回收業者，加強場區消防安全及環境維護，民眾回收時應分別處理打火機、瓦斯罐、乾電池等，避免回收時遭擠壓摩擦而發生火災。

環保局表示，資源回收業者除可定期自主或委託消防專技人員檢修消防設備、辦理員工消防教育訓練等，也可於室內加裝住宅用火災警報器，提早偵測室內火警，降低火災發生率。

近年全國資源回收場火災意外頻傳，台中市環境保護局與消防局合組「環消聯防師」，共同輔導中市289家回收處理業者，改善場區內消防設備，發現未設置滅火器、滅火器使用期限過期逐一輔導。圖／台中市環保局提供
近年全國資源回收場火災意外頻傳，台中市環境保護局與消防局合組「環消聯防師」，共同輔導中市289家回收處理業者，改善場區內消防設備，發現未設置滅火器、滅火器使用期限過期逐一輔導。圖／台中市環保局提供

資源回收 火災

延伸閱讀

居家防疫大採購！「防災食物」準備4原則

內政部修法 要求既有合法建築改善消防設備

警員下勤務路過聞到食物焦味 主動找來源及時阻止火災

水保防災巡迴展到金門 藉夾娃娃機遊戲中學習

相關新聞

高鐵台中站啟用紅外線體溫儀 左營站將跟進

台灣高鐵台中站昨天啟用紅外線體溫量測儀，是繼桃園站、台北站設置後的第三站。高鐵台中站長古李安說，因應清明節旅運人潮和防疫政策，預計清明節前左營站也會啟用紅外線體溫量測儀。今年4月底前，高鐵全線12座車站將全面啟用，提升防疫。

中市生煤條例無效 議會藍綠互槓

台中市生煤自治條例遭中央政府宣告無效，中市議會藍綠議員昨交鋒，藍營抨擊中央政府能源政策錯誤，不在乎台中人的健康。綠營議員批中市府重罰不當，哪個公司可以被連續罰逾1億？市長盧秀燕説，中央處理生煤條例的態度，讓人覺得「娶不到就殺了你！」

台中大肚萬里長城步道改善 7月完工

台中市大肚區知名的萬里長城登山步道，因2.7公里長步道蜿蜒如長城而得名，假日遊客如織，為防止豪雨造成邊坡滑落，台中市府觀旅局昨天起辦理步道邊上下邊坡及步道改善工程，預計今年7月完工，提供民眾更完善、安全的登山健行環境。

彰化移動式監視器抓濫倒垃圾 芳苑萬興排水兩周取締6件

彰化市公所清潔隊以移動式監視器取締濫倒垃圾成果顯著，尤其在大埔截水溝拍到「丟丟姊」等亂丟垃圾誇張行徑，引發熱議。彰化縣政府水利資源處最近也鎖定重要區域排水錄影蒐證，短短兩周在芳苑萬興排水就取締6件，水資處表示，如果情節重大，可依水利法處100萬以上500萬以下罰鍰。

中彰投防疫 陸續啟動異地辦公

新冠肺炎疫情嚴峻，南投縣政府完成異地辦公規劃，在縣府大禮堂和會展中心等地設置第二辦公地點，必要時將分散人員辦公，降低群聚感染機率發生。

電音趴惹爭議 水秀農場致歉、提供醫護免費露營

伊甸高原戶外音樂節舉辦三天音樂趴，引發外界恐慌，音樂會所在地國姓鄉水秀農場晚間聲明，對因租借場地給Eden Hill F...

國姓電音趴派對接受鄉民抗議 同意活動停辦並延期

國姓鄉水秀農場今天原本一連3天將舉辦「伊甸高原戶外音樂節」電音趴派對；由於將聚集不少民眾前來參加，引發地方鄉民反彈，多次...

網傳社區有確診疑似病例就醫 中市府：勿亂傳以免被罰

新冠肺炎疫情增溫，中部某商圈一家眼鏡行員工到土耳其旅遊回國確診，該員工住處的社區管委會公告，提醒其他住戶做好防疫措施，消...

台中州廳未來？ 盧秀燕：絕不會私相授受

台中市議會臨時會專案報告，市議員黃守達痛批：針對台中州廳的未來「盧市府疑似捏造民意」指地方民意因此拒絕台中州廳做為台灣近...

公有市場配口罩 中市議員：多行業需口罩施政要同理心

新冠肺炎確診病例破百，台中市議員黃馨慧表示，很多行業每天接觸人群急需口罩，她指出公有市場配發7天6片方案，建議市府防疫更...

兒返國不適 中市都發局長自主管理「真情告白」

台中市政府都市發展局長黃文彬的兒子3月17日返台，18日出現身體不適症狀，醫生判斷因自美返台，收容檢驗較妥適，初採檢驗結果出爐為陰性。黃文彬在臉書「真情告白」發文，寫出身為父親心聲，他說，病毒也許可怕，但家人間的愛，無敵。黃文彬的話，感動網友。

出不了國 台中小希臘單車遊解憂

台中市龍井區百年的麗水漁港原為淳樸漁港，因舊海巡廢棄崗哨整建成白牆藍頂的藍白風情麗水驛站，成了小希臘，知名度爆紅，連一旁的安檢所也很希臘風格。

熱門新聞

伊甸電音趴今天下午執意舉辦 南投縣府電話被抗議民眾打爆

影／電音趴挑戰防疫 林明溱祭鐵腕：派警察設路障管制

捷運綠線地下段施工 桃園八德介壽路二段將交管

檢疫者家人把「家」讓出來 不料反被工作單位「隔離」

台南1高中生上課中被通知居家檢疫？原來是親人返台

基隆2女歐洲返國趴趴走金山老街大消毒 攤商：會害怕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。