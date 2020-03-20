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電音趴惹爭議 水秀農場致歉、提供醫護免費露營

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投電音趴引發外界緊張，國姓鄉水秀農場晚間聲明致歉，同時提供醫護人員免費露營，為防疫人員加油打氣。記者黑中亮／攝影
南投電音趴引發外界緊張，國姓鄉水秀農場晚間聲明致歉，同時提供醫護人員免費露營，為防疫人員加油打氣。記者黑中亮／攝影

伊甸高原戶外音樂節舉辦三天音樂趴，引發外界恐慌，音樂會所在地國姓鄉水秀農場晚間聲明，對因租借場地給Eden Hill Festival ，造成社會大眾心理恐慌深感抱歉。為了感謝防疫人員辛勞，從3月26日起至12月31日止，醫護人員只要憑相關證明至農場享免費露營，一張證件、免費提供一帳。

水秀農場說，從新冠肺炎疫情開始，便遵循疾病管制署集會活動指引，要求音樂會主辦單位停辦或延期，但因為到3月20日止，政府並未明令禁止500人以下戶外集會活動，水秀農場礙於無相關法律依據，無法終止合約，也深感無奈與抱歉。

所幸在南投縣長林明溱、縣議會副議長潘一全、議員陳宜君、葉仁創和鄉長丘埔生折衷處理，得以獲得主辦單位體諒，同意取消音樂會活動，也感謝國人的關心與諒解。

水秀農場95年成立，秉持提供優質的場地及服務，吸引國內外的露營客人到國姓鄉旅遊觀光，活絡經濟以及提升就業機會。對於本次事件引起大家的恐慌，再次致歉。為感謝防疫人員辛勞，也提供免費露營活動，希望為醫護人員加油打氣。

南投電音趴引發外界緊張，國姓鄉水秀農場晚間聲明致歉，同時提供醫護人員免費露營，為防疫人員加油打氣。記者黑中亮／攝影
南投電音趴引發外界緊張，國姓鄉水秀農場晚間聲明致歉，同時提供醫護人員免費露營，為防疫人員加油打氣。記者黑中亮／攝影

露營 音樂會 醫護人員 新冠肺炎

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