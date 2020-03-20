第二屆台灣義行獎 看見台灣最美風景
公益傳播基金會今舉行「第二屆台灣義行獎」，本屆12位得獎人包含長期投入弱勢關懷、改善社會問題、國際人道救援及放養犬貓絕育等實踐者。公益傳播基金會執行長唐平榮、三立電視總經理張榮華、評審代表黃子佼、社會及家庭署署長簡慧娟及內政部常務次長邱昌嶽致詞，感謝得獎人善行義舉，更期盼藉由義行獎，帶給人們向善力量。
不少得獎者背景多與教育相關，得獎者之一為慈惠善導書院院長陳文靜。從小在貧苦家庭長大，20幾歲開始便獨力養育一雙兒女，龐大經濟壓力及隔代教養問題，使家庭陷入危機。為了能終止弱勢世襲，積極投入偏鄉教育工作。
另外，彰化縣鹽光社會福利協會憂心孩子因家庭經濟而中輟，便在100年推動「為偏鄉弱勢孩童點一盞燈教育計畫」，更在103年於彰化縣社頭鄉設立分會，貢獻愛心，深獲評審青睞。
中華民國偏鄉學子圓夢公益協會則號召第一線“觀察者”，義務為偏鄉孩子拍攝畢業紀念冊，並藉由觀察與服務，發現性侵與家庭暴力等問題，讓更多偏鄉孩子，獲得更多愛與資源。
新興國小桌球教練駱慧敏則透過自身力量，輔導家庭清寒或是單親兒童，透過運動項目培養一技之長，輔導孩童走向正軌。特別的是，駱慧敏每年還會帶領桌球隊學生蓄髮捐獻給癌症希望基金會，幫助更多需求者。
其他得獎人還包括協助更生人成家立業的鄭老師中途站創辦人鄭益隆、自己開設清潔公司，專門聘用無家可歸的街友和身心障礙者的善心老闆張茗富、成立台灣第一隻身障棒球隊的潘瑋杰、專為『中正國防幹部預備學校』學生服務的陳聖和、為弱勢努力，上山下海的桃園市圓夢愛心關懷協會謝慧謹、從事柬埔寨貧困婦女及兒童人道救援的中華民國知風草文教服務協會楊蔚齡、投入搜救犬訓養的台灣精英國際搜救協會褚興中以及為放養犬貓絕育的獸醫師林雅哲等人。
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