第二屆台灣義行獎　看見台灣最美風景

公益傳播基金會今舉行「第二屆台灣義行獎」，本屆12位得獎人包含長期投入弱勢關懷、改善社會問題、國際人道救援及放養犬貓絕育等實踐者。公益傳播基金會執行長唐平榮、三立電視總經理張榮華、評審代表黃子佼、社會及家庭署署長簡慧娟及內政部常務次長邱昌嶽致詞，感謝得獎人善行義舉，更期盼藉由義行獎，帶給人們向善力量。

不少得獎者背景多與教育相關，得獎者之一為慈惠善導書院院長陳文靜。從小在貧苦家庭長大，20幾歲開始便獨力養育一雙兒女，龐大經濟壓力及隔代教養問題，使家庭陷入危機。為了能終止弱勢世襲，積極投入偏鄉教育工作。

另外，彰化縣鹽光社會福利協會憂心孩子因家庭經濟而中輟，便在100年推動「為偏鄉弱勢孩童點一盞燈教育計畫」，更在103年於彰化縣社頭鄉設立分會，貢獻愛心，深獲評審青睞。

中華民國偏鄉學子圓夢公益協會則號召第一線“觀察者”，義務為偏鄉孩子拍攝畢業紀念冊，並藉由觀察與服務，發現性侵與家庭暴力等問題，讓更多偏鄉孩子，獲得更多愛與資源。

新興國小桌球教練駱慧敏則透過自身力量，輔導家庭清寒或是單親兒童，透過運動項目培養一技之長，輔導孩童走向正軌。特別的是，駱慧敏每年還會帶領桌球隊學生蓄髮捐獻給癌症希望基金會，幫助更多需求者。