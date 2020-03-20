伊甸音樂節惹議 南投縣府下令停辦業者妥協

伊甸高原戶外音樂節原定今天起在南投縣國姓鄉登場，但引起居民抗議並與業者僵持數小時，南投縣政府依傳染病防治法下令停辦，起初態度囂張的業者最後妥協，承諾願配合延期。

伊甸高原戶外音樂節今天起到22日在國姓鄉水秀農場登場，預計吸引300多人參加，由於全台正值新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫時期，居民擔心群聚活動恐帶來傳染，上百名鄉親到場抗議，縣府衛生局、社會及勞動處等單位也到場稽查及了解。

南投縣政府今天上午表示，礙於中央目前的防疫規範，縣府不能強制主辦單位停辦。但中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩下午則表示，根據傳染病防治法規定，疫情期間地方政府有權停止集會聚會。

南投縣政府衛生局長黃昭郎獲知指揮中心說法後，當場播放指揮中心記者會影片給主辦單位「法尼客國際展演」業者代表人觀看，但業者看完影片後，態度囂張地表示要去問律師，接著就把黃昭郎、多名縣議員、國姓鄉長丘埔生等人「晾在一旁」約30分鐘，逕自離開。

黃昭郎表示，依據傳染病防治法第37條，地方主管機關於傳染病發生或有發生之虞時，應視實際需要，會同有關機關，管制上課、集會、宴會或其他團體活動，若不從，可依同法第67條處新台幣6萬元到30萬元罰鍰，主辦單位若不遵守，將罰30萬元，並連續處罰。

業者詢問律師後，現身反問黃昭郎「現在是全縣露營區都不能開業嗎，還是只針對我們」，並一直故意追問特定名詞解釋。黃昭郎則再次說明法規、南投縣目前疫情並拜託「麻煩配合」。業者最後終於說：「好，好，好，那我們活動就停止，好不好。」

業者承諾停止活動後，仍有不知情民眾陸續進場，並表明來露營，媒體追問，露營是否一併終止，業者則表示「目前無法回答」；業者晚間公告，必須符合政府相關法規，決定活動延期，對於大家不便與損失，將盡最大誠意彌補，相關退票訊息近期發布。

縣政府表示，依據指揮中心指示，除要求「電音趴」立即停辦，今天下班後也派員送出公文，並認為出租土地辦活動的地主違反休閒農業輔導管理辦法，因為這場活動和經營計畫不符休閒農業，文到限期改正，若不改正可罰6萬元到30萬元。

知情人士透露，縣府原本昨天就可處理此事，卻把球踢給中央，並強調根據傳染病防治法第16條「應依中央主管機關之指示辦理」，結果指揮中心今天接受記者訪問時說明「地方政府有權停止集會聚會」後，縣府才依照同法第37條「硬起來」下令業者停辦。

媒體事後訪問黃昭郎「是否指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中下令，地方政府才要業者停辦？」對此，黃昭郎不願表示意見。