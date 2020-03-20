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國姓電音趴派對接受鄉民抗議 同意活動停辦並延期

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
國姓電音趴派對接受鄉民抗議，葉姓業者最終同意活動停辦並延期。記者黑中亮／攝影
國姓電音趴派對接受鄉民抗議，葉姓業者最終同意活動停辦並延期。記者黑中亮／攝影

國姓鄉水秀農場今天原本一連3天將舉辦「伊甸高原戶外音樂節」電音趴派對；由於將聚集不少民眾前來參加，引發地方鄉民反彈，多次向業者及臉書抗議要求停辦，下午更是包圍農場出入口，不讓工作人員及客人進出，經縣府多個主管機關出面協調，並轉知中央及縣長林明溱不同的意見後，最終同意接受停辦電音趴，並延期舉辦。

國姓鄉長丘埔生今天下午在多位民意代表共同出面下，聚集數百位鄉民，抗議主辦單位舉辦電音派對，業者一度現身面對不滿的村民，但卻反嗆村民聚眾也有群聚感染的風險，並堅稱自己是合法申請舉辦活動，要求警方要保護合法，現場在埔里分局長方秋梅第一次舉牌警告，請鄉民保持冷靜。

鄉民一度調來多個紐澤西護欄，意圖進行封路阻擋活動車輛進出，雖然縣府努力和業者溝通，希望能暫緩或延期舉辦，但是業者堅持照常辦理下，林明溱縣長最後下令由衛生局會同警察局、社會及勞動處、工務處等人員前往現場，強制執行檢查，進出道路也會進行管制，必要時不排除設置路障進行安全性阻隔，確保不會出現防疫漏洞。

縣府表示，水秀農場是觀光農場本身有申請露營項目，但不得舉辦電音派對，並提出相關法令後，葉姓業者終於同意停辦電音活動，鄉民在傍晚逐漸散去，結束一場自發自救的抗議活動。

國姓電音趴派對接受鄉民抗議，葉姓業者最終同意活動停辦並延期。記者黑中亮／攝影
國姓電音趴派對接受鄉民抗議，葉姓業者最終同意活動停辦並延期。記者黑中亮／攝影
國姓電音趴派對接受鄉民抗議，葉姓業者最終同意活動停辦並延期。記者黑中亮／攝影
國姓電音趴派對接受鄉民抗議，葉姓業者最終同意活動停辦並延期。記者黑中亮／攝影
國姓電音趴派對接受鄉民抗議，葉姓業者最終同意活動停辦並延期。記者黑中亮／攝影
國姓電音趴派對接受鄉民抗議，葉姓業者最終同意活動停辦並延期。記者黑中亮／攝影

林明溱 衛生局 警察

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