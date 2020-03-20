台中州廳未來？ 盧秀燕：絕不會私相授受

台中市議會臨時會專案報告，市議員黃守達痛批：針對台中州廳的未來「盧市府疑似捏造民意」指地方民意因此拒絕台中州廳做為台灣近代藝術典藏中心，但連署書無法提供，說明會的紀錄也不公開。市長盧秀燕表示，涉及個資法，的確無法提供。

市府指出，台中州廳是百年古蹟，前市長交林佳龍卻與文化部，只憑一紙合作意向書，就決議將廣達2萬5千多平方公尺的州廳、舊台中市議會等周邊區域，合資整修後交中央代管長達30年，引發地方疑慮。

市議員李中、黃守達、何敏誠等人均關心台中州廳未來規畫。

李中表示，市府變賣或出租一塊土地超過10年以上皆須議會同意，前市長林佳龍竟「便宜行事」僅由一紙合作意向書就要將州廳讓中央代管30年，完全沒有經議會討論。

他認為台中自己有綠美圖及山海屯三大藝文中心，不必讓州廳再成為國美二館。

黃守達與何敏誠表示，許多台中市民反映，希望州廳有機會能成為國家級的美術館，帶動地方發展，但除了去年9月28日舉辦的說明會，後續不曾舉辦過說明會或公聽會。

盧市長強調，對於台中市所有市產的任何處置，市府一定尊重地方民意及市議會，不會「私相授受。」文化局長張大春也說，地方民眾連署，認為台中州廳若改成國美2館，無法促進中區整體發展。綠美圖去年9月動工，非常歡迎順天美術館捐贈的畫作在綠美圖展出。

針對黃守達要求提供相關會議紀錄及連署資料，文化局表示，依據政府資訊公開法規定，政府機關作成意思決定前，內部單位擬稿或其它準備作業，由於仍在蒐集階段，暫不需對外公布；連署書是由中西區民眾發起，為保障民眾隱私，故無法提供。