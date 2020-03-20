公有市場配口罩 中市議員：多行業需口罩施政要同理心

新冠肺炎確診病例破百，台中市議員黃馨慧表示，很多行業每天接觸人群急需口罩，她指出公有市場配發7天6片方案，建議市府防疫更貼心，比中央紓困「射箭畫靶」政策，讓民眾更有感！

黃馨慧表示，每天需要接觸消費者的產業類別很多，中央經濟部可以「同理」公有市場攤商，配發口罩，市府團隊也應替其他產業著想，包括美容業、餐飲業、連鎖超市、量販店、金融銀行等各行業員工，爭取7天6片口罩方案。

市議員賴義鍠指出，不少從業人員急需口罩，人民買不到口罩，中央還要給美國一周10萬個口罩，他質疑中央不分輕重緩急。

黃馨慧指出，紓困不在乎有幾箭，更不需要「拿香跟拜」中央政策，有沒有接地氣才是重點！

黃議員表示，市府宣稱「全國首創」資金紓困協調窗口，目前接獲多少紓困案？協調成功幾件？市府要確保政府紓困到位，能妥善確保勞工工作權，而不是讓向市府求助的企業，空有政策卻「看到吃不到」成為第二個「亞緻飯店」？

只要多點同理心、苦民所苦，就會成為盧團隊施政亮點，獲得市民衷心肯定與支持！