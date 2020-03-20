快訊

防疫難在防人心？馬來西亞的「鎖國大作戰」

教育部：高中以下師生停止出國 違者處5到100萬元罰鍰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公有市場配口罩 中市議員：多行業需口罩施政要同理心

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市議員黃馨慧表示，市府紓困不必在意有幾箭。記者陳秋雲/攝影
國民黨台中市議員黃馨慧表示，市府紓困不必在意有幾箭。記者陳秋雲/攝影

新冠肺炎確診病例破百，台中市議員黃馨慧表示，很多行業每天接觸人群急需口罩，她指出公有市場配發7天6片方案，建議市府防疫更貼心，比中央紓困「射箭畫靶」政策，讓民眾更有感！

黃馨慧表示，每天需要接觸消費者的產業類別很多，中央經濟部可以「同理」公有市場攤商，配發口罩，市府團隊也應替其他產業著想，包括美容業、餐飲業、連鎖超市、量販店、金融銀行等各行業員工，爭取7天6片口罩方案。

市議員賴義鍠指出，不少從業人員急需口罩，人民買不到口罩，中央還要給美國一周10萬個口罩，他質疑中央不分輕重緩急。

黃馨慧指出，紓困不在乎有幾箭，更不需要「拿香跟拜」中央政策，有沒有接地氣才是重點！

黃議員表示，市府宣稱「全國首創」資金紓困協調窗口，目前接獲多少紓困案？協調成功幾件？市府要確保政府紓困到位，能妥善確保勞工工作權，而不是讓向市府求助的企業，空有政策卻「看到吃不到」成為第二個「亞緻飯店」？

只要多點同理心、苦民所苦，就會成為盧團隊施政亮點，獲得市民衷心肯定與支持！

口罩 新冠肺炎 量販店

延伸閱讀

港府資助口罩生產 2條生產線4月下旬啟用

防堵疫情缺口 經濟部配售口罩給公民有市場攤商

防疫新制！ 明起機場免稅店就能買口罩成人3片50元

口罩供應短缺 馬來西亞允零售頂價調高逾一倍

相關新聞

國姓電音趴派對接受鄉民抗議 同意活動停辦並延期

國姓鄉水秀農場昨天原本一連3天將舉辦「伊甸高原戶外音樂節」電音趴派對；由於將聚集不少民眾前來參加，引發地方鄉民反彈，多次...

網傳社區有確診疑似病例就醫 中市府：勿亂傳以免被罰

新冠肺炎疫情增溫，中部某商圈一家眼鏡行員工到土耳其旅遊回國確診，該員工住處的社區管委會公告，提醒其他住戶做好防疫措施，消...

台中州廳未來？ 盧秀燕：絕不會私相授受

台中市議會臨時會專案報告，市議員黃守達痛批：針對台中州廳的未來「盧市府疑似捏造民意」指地方民意因此拒絕台中州廳做為台灣近...

公有市場配口罩 中市議員：多行業需口罩施政要同理心

新冠肺炎確診病例破百，台中市議員黃馨慧表示，很多行業每天接觸人群急需口罩，她指出公有市場配發7天6片方案，建議市府防疫更...

兒返國不適 中市都發局長自主管理「真情告白」

台中市政府都市發展局長黃文彬的兒子3月17日返台，18日出現身體不適症狀，醫生判斷因自美返台，收容檢驗較妥適，初採檢驗結果出爐為陰性。黃文彬在臉書「真情告白」發文，寫出身為父親心聲，他說，病毒也許可怕，但家人間的愛，無敵。黃文彬的話，感動網友。

出不了國 台中小希臘單車遊解憂

台中市龍井區百年的麗水漁港原為淳樸漁港，因舊海巡廢棄崗哨整建成白牆藍頂的藍白風情麗水驛站，成了小希臘，知名度爆紅，連一旁的安檢所也很希臘風格。

影／電音趴挑戰防疫 林明溱祭鐵腕：派警察設路障管制

「伊甸高原戶外音樂節」今天將在南投縣國姓鄉水秀農場一連舉辦三天，引起南投縣民擔心疫情擴散，南投縣長林明溱下午表示，業者屢...

船員來去自如 議員擔心台中港成防疫破口

新冠肺炎疫情全台拚命防疫，台中市議員楊典忠今在議會質詢表示，民眾反映台中港外來商船多，船員拿船員證進出台中港，進出通常搭...

獨家／台中今公告醫院住宿式服務機構禁止探病

新冠肺炎增溫，台中市今天公告，台中市各醫院全面禁止探病，惟加護病房、安寧病防具特殊需求經主治醫師醫師同意除外；台中市69...

伊甸電音趴今天下午執意舉辦 南投縣府電話被抗議民眾打爆

國內知名的電音派對「伊甸高原戶外音樂節」，今天起在南投國姓水秀農場一連舉辦3天，一場約350人群聚的電音趴，不但造成南投...

國內追溯入境檢疫 南投縣請遊歐縣民打1999通報

新冠肺炎境外移入確診個案暴增，以自歐洲入境者為多，國內回溯追蹤3月5日至14日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜入境民眾（含轉機...

台中太平警分局超前部署！新添7處透明防護板防疫利器

台中市警局太平警分局超前部署，全面實施人員分流管制，針對轄下5個派出所、偵察隊與交通隊等7個隊所第一線受理民眾案件員警，...

熱門新聞

伊甸電音趴今天下午執意舉辦 南投縣府電話被抗議民眾打爆

居家檢疫者哀嘆：連老婆看到我都會怕

影／電音趴挑戰防疫 林明溱祭鐵腕：派警察設路障管制

檢疫者家人把「家」讓出來 不料反被工作單位「隔離」

基隆2女歐洲返國趴趴走金山老街大消毒 攤商：會害怕

新北醫院、護理之家今起禁探病、陪限1人 長照機構視訊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。