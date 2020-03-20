居民憂伊甸音樂節爆發疫情 南投縣府將強制檢查

伊甸高原戶外音樂節今天傍晚起在南投縣國姓鄉登場，居民擔心爆發新冠肺炎疫情，還打爆縣府電話要求處理，縣府下午將派相關局處到場「強制執行檢查」，必要時設路障阻隔。

伊甸高原戶外音樂節今天到22日在南投縣國姓鄉水秀農場登場，預計吸引300多人參加，由於正值新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情防疫期間，地方居民擔心群聚活動恐帶來威脅，紛紛打電話向縣府陳情，鄉公所今天下午也將到場了解情形。

縣長林明溱今天表示，為確保不會出現防疫漏洞，已下令今天下午由縣府衛生局會同警察局、社會及勞動處、工務處前往現場強制檢查，進出道路也會管制，必要時不排除設路障進行安全阻隔。

林明溱指出，縣府18日接獲中央通報這項活動，雖然努力與業者溝通，希望能暫緩或延期舉辦，但業者還是堅持照常辦理，礙於中央目前的防疫規範，縣府不能強制主辦單位停辦，但相關單位將採取最嚴謹防疫措施，確保無防疫漏洞。

南投縣副縣長陳正昇指出，電音派對購票者加工作人員約350人，依中央規定，戶外活動超過1000人以上建議緩辦，縣府無法強制停辦，只能持續勸導，希望業者考量疫情狀況，顧全大局，取消活動或待疫情過後再擇期舉辦。

陳正昇表示，這幾天陸續接到鄉親陳情，縣府持續與業者交涉勸導，但若業者堅持辦理，縣府會派員到場進行相關防疫措施，包含要求戴口罩、確實消毒，並對參加人員採實名登記查核身分，以利未來追蹤動向，並確定無居家檢疫中的民眾參加。