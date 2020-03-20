影／電音趴挑戰防疫 林明溱祭鐵腕：派警察設路障管制

「伊甸高原戶外音樂節」今天將在南投縣國姓鄉水秀農場一連舉辦三天，引起南投縣民擔心疫情擴散，南投縣長林明溱下午表示，業者屢勸不聽，祭出鐵腕由警方和工務部門設路障安全管制，希望業者能主動取消活動，林明溱也呼籲中央疫情指揮中心授權地方，依情況禁止大型活動舉辦，免得疫情出現破口。

林明溱說，「伊甸高原戶外音樂節」一連三天舉辦，引起民眾恐慌，不少鄉親直接打電話給他，氣憤要求縣府禁止業者舉辦電音趴。不過，依照傳染病防治法第37條規定，目前只禁止戶外1000人以上活動，地方主管機關採取措施，仍須依指揮官指示辦理，縣府也經通報疫情指揮中心，但仍未獲進一步指示。

雖然縣府今天仍和業者溝通，希望主動取消活動，但業者仍執意舉辦，這種不顧疫情風險的心態，他也相當氣憤。縣府以道德規範勸告不聽，縣府只好祭出公權力，派出警察、工務和衛生局人員設置路障，量測體溫、查驗身分，也請社會勞動處人員，針對來台的外國DJ查驗是否有工作證，不容許業者挑戰公權力和防疫安全。