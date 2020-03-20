中市醫院住宿式服務機構禁止探病 護理機構推視訊會客

新冠肺炎疫情蔓延，台中市今天公告，台中市各醫院全面禁止探病，但加護病房、安寧病防具特殊需求經主治醫師同意除外；台中市69家護理之家、67家老人福利機構等小型住宿式服務機構，總住民約7000多人，也全面禁止探病。台中大甲仁馨樂活園區為讓長輩不寂寞，視訊會議zoomAPP變身遠端探訪最佳陪伴工具，親情完全不受疫情而疏遠、中斷。

仁馨樂活園區為了使住民與家屬持續互動，不因疫情而完全拒絕探親，規畫由園區夥伴輪班協助住民使用視訊APP，透過遠端連線，讓家屬與住民維持親情，不再是孤獨一人住在醫療機構。

家屬使用APP與住民視訊，不受距離限制，讓遠在各地的親友，只需透過一組序號，住民就能與多位親友線上見面，讓親友會面不因疫情而受限人數，依然能享受家人和樂融融的溫暖親情。

仁馨樂活園區執行長王詩婷表示，園區重視「生命意義」與「社會連結」，疫情期間探親機會減少，仍然由同仁規劃各種創意活動，讓住民生活依舊多彩多姿。在疫情期間做好完善防疫措施，並規劃線上探親，能讓家屬突破地域與人數限制，讓住民與家屬情感不間斷。