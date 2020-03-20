聽新聞
test
0:00 / 0:00
船員來去自如 議員擔心台中港成防疫破口
新冠肺炎疫情全台拚命防疫，台中市議員楊典忠今在議會質詢表示，民眾反映台中港外來商船多，船員拿船員證進出台中港，進出通常搭計程車或家屬接送，船員經過不少國家，接觸繁雜，台中海線地區是雙港門戶，為市民防疫安全，市府要促請中央單位加強雙港防疫。
台中市長盧秀燕表示，將向中央反映，加強台中港與空港的船員丶航空服務員的防疫。
楊典忠說，港務公司船舶進出資料，每天進出貨輪約10丶20艘，但港務公司負責船隻管理，人員出入境是移民署負責，但移民署說，外國人已經不能入境，只有本國籍船員可以進出。
但船員拿著船員證進出台中港，下船後直接搭計程車或家屬小客車就進來，出入境防疫令人擔憂，商貨船經過許多國家，船上船員貨品複雜，邊境防疫措施實在不能輕忽。
本國船員回到家，希望市府也要確實了解台中雙港的檢疫是否確實，千萬不要讓台中港變成防疫漏洞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言