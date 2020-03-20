船員來去自如 議員擔心台中港成防疫破口

新冠肺炎疫情全台拚命防疫，台中市議員楊典忠今在議會質詢表示，民眾反映台中港外來商船多，船員拿船員證進出台中港，進出通常搭計程車或家屬接送，船員經過不少國家，接觸繁雜，台中海線地區是雙港門戶，為市民防疫安全，市府要促請中央單位加強雙港防疫。

台中市長盧秀燕表示，將向中央反映，加強台中港與空港的船員丶航空服務員的防疫。

楊典忠說，港務公司船舶進出資料，每天進出貨輪約10丶20艘，但港務公司負責船隻管理，人員出入境是移民署負責，但移民署說，外國人已經不能入境，只有本國籍船員可以進出。

但船員拿著船員證進出台中港，下船後直接搭計程車或家屬小客車就進來，出入境防疫令人擔憂，商貨船經過許多國家，船上船員貨品複雜，邊境防疫措施實在不能輕忽。

本國船員回到家，希望市府也要確實了解台中雙港的檢疫是否確實，千萬不要讓台中港變成防疫漏洞。