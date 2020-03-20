獨家／台中今公告醫院住宿式服務機構禁止探病

新冠肺炎增溫，台中市今天公告，台中市各醫院全面禁止探病，惟加護病房、安寧病防具特殊需求經主治醫師醫師同意除外；台中市69家護理之家、67家老人福利機構等小型住宿式服務機構，總住民約7000多人，也全面禁止探病。

包括醫院及住宿式服務機構都要加強門禁管理，拒絕、規避或防礙防疫措施者，依傳染病防治法，處3000千元以上、1萬5000元以下罰鍰，必要時得限期改善，屆時未改善，得按次處罰。

台中市各醫院在今天中午後，陸續收到衛生局的公文。醫院表示，台中市是今天公告全面禁止探病，另外門禁管制、陪病者需陪病證等，醫院目前正在著手更改探病公告，並嚴格執行。

台中市衛生局長照科長王碧蘭說，台中市有69家護理之家、2家失智症團體家屋因為住民為24小時入住，二周前因應疫情已落實感染管控措施，訪客進入機構要量額溫、乾洗手及問旅遊史，也有機構落實探病限時段、訪客人數限制等，甚至探訪限15分鐘，或推動視訊。