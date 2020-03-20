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獨家／台中今公告醫院住宿式服務機構禁止探病
新冠肺炎增溫，台中市今天公告，台中市各醫院全面禁止探病，惟加護病房、安寧病防具特殊需求經主治醫師醫師同意除外；台中市69家護理之家、67家老人福利機構等小型住宿式服務機構，總住民約7000多人，也全面禁止探病。
包括醫院及住宿式服務機構都要加強門禁管理，拒絕、規避或防礙防疫措施者，依傳染病防治法，處3000千元以上、1萬5000元以下罰鍰，必要時得限期改善，屆時未改善，得按次處罰。
台中市各醫院在今天中午後，陸續收到衛生局的公文。醫院表示，台中市是今天公告全面禁止探病，另外門禁管制、陪病者需陪病證等，醫院目前正在著手更改探病公告，並嚴格執行。
台中市衛生局長照科長王碧蘭說，台中市有69家護理之家、2家失智症團體家屋因為住民為24小時入住，二周前因應疫情已落實感染管控措施，訪客進入機構要量額溫、乾洗手及問旅遊史，也有機構落實探病限時段、訪客人數限制等，甚至探訪限15分鐘，或推動視訊。
台中市長期照顧發展協會理事長黃至聖說，台中市有67家老人福利機構等小型住宿式服務機構，會員總數為59家，服務住民以失能、行動不便長輩為多，為避免增加感染風險。二周前剛開始門禁、推視訊，家屬會抗拒，但隨著疫情嚴峻，也都能接受，至今已有三成住民採視訊，今天公告示止探病後，會遵守相關規定，並且與家屬多溝通，如果家屬要送水果等吃食，機構會轉交，並且拍照讓家屬看，讓家屬放心。
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