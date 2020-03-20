登山客注意安全！中市大肚萬里長城登山步道今起施工

大肚萬里長城登山步道為中市知名登山步道，因整段步道蜿蜒如長城而得名，假日遊客如織。為防止豪雨造成邊坡滑落，台中市府觀旅局今日起進行萬里長城登山步道邊坡整治工程，預計今年7月完工，提供民眾更完善、安全的登山健行環境。

台中市觀旅局長林筱淇表示，為恢復萬里長城登山步道安全性及使用性，觀旅局進行上下邊坡及步道改善施工，經費576萬元，希望以最短時間進行步道復建工程，讓民眾更安全完善的享受步道設施環境。此外，也建議民眾於新冠肺炎防疫期間，選擇到附近的環保公園登山步道登山健行，強身健體、提升免疫力。

觀旅局指出，復建工程期間雖無封閉步道通行，但為避免施工期間發生危險，請登山民眾注意安全，如有發現步道受阻不通情形可通報1999，市府將儘速派員勘災排除或加強通行管制。