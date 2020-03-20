環團籲清除鳥嘴潭旁垃圾場 地方難覓他處陷兩難

經濟部將在南投蓋鳥嘴潭人工湖，環團今天籲政府拿出魄力，清除一旁垃圾暫置場。但地方人士說，此處一天收草屯鎮60公噸垃圾，若要遷移找不到合適土地，垃圾何去何從。

經濟部水利署在草屯鎮烏溪流域推動鳥嘴潭人工湖工程計畫，但一小部分湖區旁邊就是草屯鎮垃圾轉運暫置場，台灣水資源保育聯盟、彰化縣環境保護聯盟等環保團體今天在立法院中興大樓舉辦記者會，希望「新垃圾不能再進場，舊垃圾應清除」。

根據水利署網站資料，鳥嘴潭計畫引取烏溪水源到人工湖進行「蓄豐濟枯」運用，以提供穩定地面水量作為減抽地下水的替代水源，規劃供水區域為南投草屯及彰化縣，每天約可供應地面水25萬公噸，其中南投供水量每天4萬公噸，總工程經費新台幣199億元，預計民國111年完成。

中央社記者今天實地走訪，垃圾暫置場與人工湖工區相隔一條道路及堤防，空氣中混有淡淡臭味，但地表未見污水流入烏溪；一旁的小型焚化爐早已停用多年，並轉型成草屯鎮環保教育園區，旁邊空地則變成垃圾轉運暫置場，垃圾堆得像小山。

草屯鎮公所清潔隊表示，由於南投縣沒有垃圾焚化爐，鎮公所收集草屯鎮家戶垃圾到這暫置後，再由縣府環保局外運其他縣市焚燒，暫置場由草屯鎮公所管理，只收草屯鎮垃圾，一天約60公噸，目前地面約有4萬公噸、地下約2萬公噸堆置垃圾，尚未外運焚燒。

清潔隊人員說，設置垃圾場需遠離住家，這處靠近溪邊，附近人煙稀少，但約20年前規劃設置就遭嚴重抗議，甚至出動保安警察維持秩序，更何況現今大眾環保意識抬頭，要重新找土地更困難，也無合適鎮有地，若中央能協助，地方也願意配合。