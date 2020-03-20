國內追溯入境檢疫 南投縣請遊歐縣民打1999通報
新冠肺炎境外移入確診個案暴增，以自歐洲入境者為多，國內回溯追蹤3月5日至14日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜入境民眾（含轉機）之健康狀況，南投縣政府今天表示，符合條件的縣民儘速向居住所在地之鄉鎮市公所通報或撥打南投縣1999專線通報，由公所民政人員進行居家檢疫健康關懷。
縣府指出，自主通報居家檢疫者，請利用電話提供個人資料，由公所補開立居家檢疫通知書，並由民政人員進行健康關懷至檢疫解除日（入境日加15天）。居家檢疫期間，應遵守居家檢疫通知書上所列防疫規定，留在家中不外出，並配合必要之追蹤關懷機制。無上述地區旅遊史者勿亂通報，以免觸法受罰。
自上述地區入境民眾如果有咳嗽、發燒、流鼻水、鼻塞、呼吸困難、倦怠無力等症狀，請配合衛生單位指示儘速就醫。
中央流行疫情指揮中心所指「歐洲」包含法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士、列支敦斯登、英國、愛爾蘭；以及埃及、土耳其、杜拜等共30個國家、地區。
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