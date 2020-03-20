比「丟丟姊」還糟糕！ 整車垃圾運來倒

彰化市公所清潔隊以移動式監視器取締濫倒垃圾成果顯著，尤其在彰化市大埔截水溝拍到「丟丟姊」等誇張行徑，引發熱議。彰化縣政府水利資源處最近也在重要區域排水錄影蒐證，短短兩周取締6件，水資處表示，如果情節重大，可依水利法處100萬以上500萬以下罰鍰。

水資處表示，縣府轄管218條區域排水居全國之冠，眾多排水系統成為環境死角，每年雖投入大量經費維護區排環境與垃圾廢棄物清理，但並沒有減緩亂丟行為，甚至還有整車傾倒，有如把排水當成自家垃圾場，製造髒亂，尤其汛期即將到來，更容易阻塞河道成災，縣長王惠美在主管週報中指示水資處，為遏止民眾亂丟垃圾歪風，保護水質清潔，要求加強在區域排水髒亂點，設置移動式攝影機錄影蒐證並取締開罰。

水資處表示，水資處自3月4日起，即加強在各區排髒亂點開始蒐證攝影，其中，單是在芳苑萬興排水水防道路，2周就取締有6件，移動式攝影機清楚拍到民眾開車停在水防道路旁拋丟垃圾，還有開車經過時將垃圾隨手丟出。

水資處指出，任意丟置垃圾，如經查獲，可依廢棄物清理法第50條規定，處以1200元以上6000元以下罰鍰；情節重大者將可依水利法處100萬以上500萬以下罰鍰。

水資處強調，縣府未來將持續增購監控設備，加強對易遭傾倒垃圾廢棄物地點的蒐證取締，嚴懲亂丟垃圾者。