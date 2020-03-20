新冠肺炎疫情 南投縣完成異地辦公規劃、人力分流

新冠肺炎疫情嚴峻，南投縣政府完成異地辦公規劃，在縣府大禮堂和會展中心等地設置第二辦公地點，必要時將分散人員辦公，降低群聚感染機率發生。

國內新冠肺炎確診人數破百，隨著疫情朝群聚感染方向發展，可能導致局部辦公場所或人員遭隔離，影響公務運作，南投縣政府規劃異地辦公，包括人力運用、公文傳遞、資訊設備等，確保縣政不會中斷。

南投副縣長陳正昇說，肺炎疫情來勢凶凶，縣府除了盤點縣府閒置空間、並著手相關場所應變計畫，經仔細仗量、評估，目前已經完成初步作業。可執行異地辦公及分區辦公的場所，包括縣府地下一樓員工餐廳、地下二樓大禮堂、B棟會議室、會展中心、縣立體育場及婦幼館等。這些場所經丈量，只要有需要，可提供員工進駐，並迅速處理公務。