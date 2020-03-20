新冠肺炎疫情 南投縣完成異地辦公規劃、人力分流
新冠肺炎疫情嚴峻，南投縣政府完成異地辦公規劃，在縣府大禮堂和會展中心等地設置第二辦公地點，必要時將分散人員辦公，降低群聚感染機率發生。
國內新冠肺炎確診人數破百，隨著疫情朝群聚感染方向發展，可能導致局部辦公場所或人員遭隔離，影響公務運作，南投縣政府規劃異地辦公，包括人力運用、公文傳遞、資訊設備等，確保縣政不會中斷。
南投副縣長陳正昇說，肺炎疫情來勢凶凶，縣府除了盤點縣府閒置空間、並著手相關場所應變計畫，經仔細仗量、評估，目前已經完成初步作業。可執行異地辦公及分區辦公的場所，包括縣府地下一樓員工餐廳、地下二樓大禮堂、B棟會議室、會展中心、縣立體育場及婦幼館等。這些場所經丈量，只要有需要，可提供員工進駐，並迅速處理公務。
另外人員部分也規劃3分之1人力分流，只要疫情出現狀況，各局處會依照規劃名單指派人員到第二辦公地點上班，也會透過雲端系統，安排部分人員在家辦公，將感染風險降到最低，也確保縣政推動和民眾公務不會受到影響。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言