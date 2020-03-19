聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情衝擊觀光 玻璃廟媽祖生要辦祈福法會
新冠肺炎疫情衝擊產業，部分觀光工廠也利用遊客數大減時，進行教育訓練，或更新設施，鹿港鎮台灣玻璃館董事長林肇睢表示，玻璃館最近遊客減少4成，但不會讓員工放無薪假，除了安排員工教育訓練充電，還打造夜間燈光秀，農曆3月23日媽祖生還將在玻璃廟舉辦祈福法會，希望能除疫消災，安定人心。
台灣玻璃館總經理林肇騫說，觀光局的紓困措施有補助旅宿業教育訓練，玻璃館號即跨領域加值連結，包括推廣將其教育訓練課程帶到觀光工廠場域，也邀請成員當講師進行分享，並參觀觀光工廠的導覽及ＤＩＹ活動等，已有北部和中部多個旅行業公會、遊覽車公會將員工教育訓練辦在玻璃館。
林肇睢說，疫情雖衝擊觀光產業，但也是產業再充電的時刻，玻璃廟被列為台灣七大地標景點之一，不過從2012年落成至今，有些燈飾也較老舊了，最近也進行了燈飾汰換，並更換成LED燈會較省電，還有園區內的宇宙塔也進行燈飾汰換，為夜間光環境加值，打造燈光秀。
林肇睢說，觀光工廠需最近也再加強員工的導覽解說等內訓和外訓，且外訓可以異業交流，更多元學習。
台灣玻璃廟4月15日(農曆3月23日)媽祖生也將舉辦祈福法會，並發送給民眾祈福甘露水，5月也將為遊程加值，規畫假日夜間表演，不過將會視疫情狀況做彈性調整。
社頭鄉樂活襪之鄉博物館特助江珮斳說，他們最近也利用遊客較少時進行教育訓練，除了員工一起腦力激盪再設計DIY活動，也整頓觀光工廠的電腦系統，未來將加強網購系統，員工也進行電腦和網購教育訓練，觀光工廠並將與在地農產芭樂園結合，把到織襪博物館參觀的遊客也拉到戶外芭樂園，可以提升遊程的豐富性和參與度。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言