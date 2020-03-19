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居家檢疫者哀嘆：連老婆看到我都會怕

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
國內新冠肺炎病例已攀升到一百零八例，近期境外移入確診人數爆增，近二日彰化居家檢疫也爆增百人，其中也有歐美留學生因歐美停課而回國。圖／彰化縣衛生局提供
國內新冠肺炎病例已攀升到一百零八例，近期境外移入確診人數爆增，近二日彰化居家檢疫也爆增百人，其中也有歐美留學生因歐美停課而回國。圖／彰化縣衛生局提供

國內新冠肺炎病例已攀升到一百零八例，近期境外移入確診人數暴增，近二日彰化居家檢疫也爆增百人，其中也有歐美留學生因歐美停課而回國，衛生局已請村里幹事與公衛護士緊盯居家檢疫者，有留學生回國後在家檢疫，父母則外出住旅館，以策安全。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，近三日國內確診病例爆增，一定要嚴防社區感染，也要緊盯居家檢疫者，近兩日海外入境台灣需居家檢疫人數大增，彰化縣前天單日就新增八十人，昨天十九人，彰化縣居家檢疫累計總人數為一千三百四十八人，目前還在追蹤中的有二百四十八人，已結案一千一百人；而居家隔離累計九十五人，目前列管八人，解除八十七人。

葉彥伯表示，彰化縣居家檢疫採二種方式，一是由家人協助，安排單人房間，居家檢疫者在家中檢疫；二是採取「換位安置」的方式，將居家檢疫者安置在家中，另協助家人安排入住到彰化縣飯店或旅館。對於為無家可歸或遭遇實質安置困難居家檢疫個案，也由縣府協助安排友善安置處。

不過也有居家檢疫者向衛生局人員抱怨說，親友看到他都好像有點排斥，就連老婆給他送飯，飯一放下，馬上走人，連句關心問候都沒有，好像很怕跟他接觸，讓他覺得很心冷，防疫人員也呼籲，多給居家檢疫者關懷，給他們精神上的支持，讓他們能度過檢疫期的煎熬。

彰化縣政府已在積極循覓公有閒置場地設檢疫所，葉彥伯說，至於檢疫旅館設置會有困難，旅宿業多難以接受配合，所以目前還是鼓勵「換位安置」，健康的家人可在外住旅館飯店，家裡留給需居家檢疫者，也能讓居家檢疫者覺得較舒適方便，在外的家人又能協助送餐等。

居家檢疫 衛生局

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