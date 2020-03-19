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小學生寫信祝福 台中榮總醫護暖心感動

中央社 / 台中19日電

新冠肺炎疫情升溫，日前有400名小學生寫「感謝信」給台中榮總醫護，為他們加油打氣。醫護人員讀完信後，內心充滿感動，相信真誠與善良的力量，可帶領大家度過難關。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，第一線醫護人員投入防疫工作，日前台中榮總接獲許多國小學生來信，每封信上寫滿對醫護人員的感謝與鼓勵文字，讓許多醫護讀完後，都感到相當暖心。

小學生們在信中寫下對醫護的感謝，「謝謝你們站在第一線照顧病人、對抗病毒，有你們真好」、「醫生、護士們總是冒著自己的生命危險，去救那些生病的人，有時候因為病人太多，連吃飯和休息的時間都沒有」，還有人表示，「如果我是便當店老闆，要幫醫護人員免費加飯、加菜，讓他們吃飽」。

就讀6年級的林立潔，她的父親目前在法國工作，她憂心爸爸的安全，僅能透過視訊關心爸爸。她很感謝醫護人員，那麼辛苦還要治療病患，日前有些業者卻歧視醫護人員，讓她覺得生氣又傷心。

這些感謝信來自台中市忠明國小，校長張耀中指出，400多名學生參與「自由寫手」活動，主題以「面對醫療人員我有話想說」，老師批改學生的作品後，挑選幾件寄到台中榮總，小朋友們除表達對第一線醫護人員的感謝，也希望讓醫護知道社會上有許多支持的力量。

台中榮總的醫護收到信後覺得很感動，院長許惠恒指示由感染科主任劉伯瑜帶領醫護團隊，今天前往忠明國小教導小朋友們如何洗手，傳達正確的防疫觀念。

疫情不斷升溫，劉伯瑜表示，從小朋友的信中感受到台灣人最深層的價值善良與真誠，「這是可以帶領我們度過難關的力量」。

台中榮總 醫護人員 疫情

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