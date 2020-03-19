國內知名電音趴明登場 網友勸停辦竟關粉絲頁裝死

國內知名電音派對「伊甸高原戶外音樂節」明將在南投縣某農場露營區登場，且連辦3天，但因近期疫情緊繃，邀請國內外知名DJ和來賓演出，其粉絲頁雖公告會落實防疫措施，民眾仍擔憂湧入勸停辦，主辦單位今索性關閉粉絲頁；縣府表示，明將派員到現場查驗參加者身分，確認有無居家檢疫者參與。

伊甸高原戶外音樂節幾乎每年春、秋都在南投縣大埔里地區辦理，而今年排定在本月20至22日周末的下午到晚上，在戶外架設舞台和音響設備讓DJ大秀電音，還有美食、酒並開放紮營，很受歡迎，2000元早鳥票早就賣光，僅剩單日票券。

只不過，新冠肺炎疫情延燒全球，該活動往年都邀請國內知名DJ或表演者演出，來賓或參與者也不乏外國人，加上近期疫情緊繃，現場又將有300、400人一起開趴同樂，引發民眾恐慌，擔憂若出狀況可能造成群聚感然，恐成台灣防疫破口。

伊甸高原戶外音樂節主辦單位因此在臉書粉絲專頁公告，原訂瑞典籍藝人Sandra Mosh, Patrick Siech, Eyvind Blex 均已取消來台行程，但活動照常進行，現場將落實防疫措施，入場量額溫、提供75%酒精消毒，發燒禁入可現場退費。

但其公告並未讓人放心，有人直接向縣府投訴陳情，更有不少網友和樂迷直接湧入其專頁留言勸取消或延後；但該主辦單位卻疑似刪留言，「伊甸高原戶外音樂節」粉絲專頁也在今天下午關閉，鬧消失裝死行徑則令眾人傻眼。

對此，副縣長陳正昇說，有介入了解，且與農場聯繫討論，呼籲業者能暫緩辦理，改到夏季舉辦為宜，也確保民眾安全，但活動半年前就已規畫，樂器等器材也已運到現場安置，農場負責人並未答應暫緩舉辦，只說會再討論，決定是否延期。