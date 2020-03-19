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男大生罹罕病潛毛症 尾椎疼痛、流膿

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

一名大學生一年前從台北騎機車到宜蘭後，尾椎處感到異常疼痛，且漸漸出現反覆流膿的情形，坐在硬地板上更是痛不欲生，四處求醫卻找不出病因，後來經由整形外科協助，才確診為罕見疾病「潛毛症」經手術切除患部後，終於不再坐立難安。

亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠說，潛毛症又稱藏毛竇，症狀是皮膚上含有毛髮的竇道，此類竇道最常見於骶尾部，並在臀裂上方二分之一的皮下發生感染，通常很難自癒；有時被誤診為肛門廔管、局部蜂窩性組織炎感染，或皮膚膿瘍。

他說，潛毛症為後天性少見的疾病，在美國約每10萬人有26人罹患，常見於男性、體毛旺盛、肥胖者；通常於青春期後發病，17歲以下少見，19歲以後者漸增，25歲以後達到高峰。在第二次世界大戰中，英、美等國發病率高，是因士兵均有長期乘坐吉普車的經歷，故又稱之為「吉普車病」。

鄭旭棠說，潛毛症主要是骶尾部臀裂上方二分之一處受到重力拉扯，皮膚牽扯毛囊底部最脆弱之處，使毛囊破裂造成急慢性膿腫反覆發作，或產生反覆溢出分泌物，同時伴有與周圍皮膚不相連的毛髮從竇口中生長。若無感染常無症狀，只覺骶尾部凸起，有時感覺骶尾部疼痛和腫脹。

治療方面，在急性感染出現膿瘍時，需進行膿腫切開引流，並處理感染問題；而這名大學生屬於疾病慢性期，則建議進行完整的手術切除，將腔內的肉芽組織和毛髮徹底清除，爭取治癒的機會。

在切除同時，也需進行皮瓣轉移手術，覆蓋竇道切除後的裸露區域。此術式優點為病變組織切除範圍最大，透過轉移皮瓣縫合傷口，傷口縫合時張力較小，癒合機率高。

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