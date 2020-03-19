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南投縣兩家居家檢疫旅館上線 可收費容納120人進住

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣衛生局今天討論確定徵用2家檢疫旅館正式上線，計120間，做為居家檢疫的收容所。記者黑中亮／攝影
南投縣衛生局今天討論確定徵用2家檢疫旅館正式上線，計120間，做為居家檢疫的收容所。記者黑中亮／攝影

近期國內境外移入新冠肺炎確診個案數攀升，為加強防疫，南投縣衛生局今天討論確定徵用2家檢疫旅館正式上線，計120間（分別為20間及100間），可容納120人，收費依設施設備每日990元至2000元不等，部分有含早餐，送餐旅館可協助代訂，費用另計。

南投縣政府表示，先前全縣仍在居家檢疫中的民眾有130人，昨天經中央流行疫情指揮中心發布，將回溯追蹤3月5日至14日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜入境民眾（含轉機）健康狀況，除回溯採檢有症狀者，經各鄉鎮市公所全面統計發現，自上述時間及地區入境的民眾共有45人，已緊急發出居家檢疫通知單，要求配合居家檢疫14天。

同時鑒於武漢肺炎疫情肆虐，旅外留學生因所在地疫情嚴峻延伸返國潮，近日回國後居家檢疫人數持續增加，南投縣政府特別徵用2處居家檢疫旅館，接到居家檢疫通知單的民眾，需居家檢疫14天，倘民眾有檢疫旅館需求，可撥打南投縣居家檢疫及居家隔離關懷服務中心電話049-2246048，間請撥打0900-738867協助檢疫旅館安排。

南投縣政府強調，倘民眾有檢疫旅館需求，民眾在居家檢疫期間請民眾務必遵守檢疫相關規定，切勿擅離檢疫處所，以免違反規定觸法，「違反檢疫措施者，最高處100萬元罰鍰」。另檢疫期間倘有發燒、呼吸道症狀或身體不適，請撥打防疫專線1922或衛生局疾病管制科049-2220904，將協助就醫。

居家檢疫 衛生局 疫情

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