埔里溪谷山壁崩塌堵河道 茭白筍農無辜受害
南投縣埔里鎮水頭里南港溪谷山壁昨突崩塌，大量土石滾落溪床，也阻斷溪流，影響下游農業用水，正值結筍採收期的茭白筍首當其衝，縣府、林務局和水利會今緊急啟動會勘，研議先由林務局搶通臨時河道，後續進行山壁、河道整治計畫。
縣府農業處指出，投131線5K牛洞段對面的南港溪谷山壁，昨下午3時許突嚴重崩塌，大量土石傾洩而下，粗估堆積土石約60米高，長、寬達85至90米，河道因此被阻斷，也導致下游相距不到50米處的珠仔山水圳取水口遭土石阻絕。
南投農田水利會表示，珠仔山水圳取水南港溪支應下游農業用水，灌溉面積約114公頃，逾9成是種茭白筍，而4月是結筍採收期需要大量用水，近期已因水圳災修、少雨，水量少採輪灌，如今更因山崩斷水，筍農又成了最無辜的受害者。
因崩塌地點屬林務局埔里事業區所轄，又在水利地上，縣府今會同林務局等單位緊急前往會勘，勘查後確認，現場土石堆積亮達4萬至6萬立方，山壁狀態仍不穩定，若大量開挖清除恐又造成嚴重崩塌。
縣府農業處長陳瑞慶說，考量茭白筍產季用水孔急，且土石持續阻塞河道若遇降雨，也恐對沿岸和下游造成危害，經協調決定，先由林務局緊急搶通臨時河道，解決農業用水和雨季問題，後續再由相關單位單位協調合作山壁、河道整治計畫。
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