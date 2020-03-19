芳苑鄉上林路路況差 農民運送雞蛋心驚驚
彰化縣芳苑鄉上林路為運送農產品交通要道，農民抱怨1993年農地重劃完成後，路面竟長達27年未曾養護，車輛行經此處易顛簸搖晃。彰化縣長王惠美今天前往勘查撥213萬元工程費改善；另食品廠、物流車進出的大城鄉潭墘路路面不佳，也請工務處納入年度道路養護計畫改善。
芳苑鄉及二林鎮交界處的三成村上林路路上段149巷附近出產雞蛋、水稻、蔬菜等農產品，路面年久未修，瀝青混凝土路面破碎不堪，居民抱怨運輸農產品不便，尤其運輸雞蛋時需放慢速度，避免雞蛋撞破，公所長久以來缺乏財源，居民及民代向縣府爭取經費。
王惠美說，路面品質不佳，不利大城鄉盛產的雞蛋等產品運輸，縣府會盡速施工降低運輸耗損率。 縣府評估該路段路基承載力不足，預計瀝青混凝土路面刨除後，直接回填作為路面路基，再鋪設5公分瀝青混凝土。
王惠美也到大城鄉潭墘路視察，發現其中自中平路到潭城橋間路段，更是鄰近食品工廠、物流公司員工上下班必經道路，近年因重車滾壓及降雨坑洞造成道路破損不堪，縣府將納入年度道路養護計畫改善。
王惠美說，中平路到潭城橋止的改善工程長度約770公尺，總經費約450萬元。
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