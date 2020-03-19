都發局長因兒自主管理 盧秀燕：父子見面都戴口罩

台中市政府都市發展局長黃文彬因兒子從美國返台，出現肺炎症狀，他請假14天自主健康管理，市長盧秀燕今天表示，父子都有極高防疫意識，見面都戴口罩，市府也落實防疫措施。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，台中市議會今天召開臨時會，都發局長黃文彬因兒子17日自美返台，傳出肺炎症狀目前收治住院，黃文彬在18日向盧秀燕請假，今天未出席臨時會。

民進黨籍台中市議員蔡耀頡表示，市府現有局長自主健康管理，市府是否清查府內有境外旅遊史的官員？國民黨籍台中市議員李麗華表示，中央認真防疫，市府的應對措施為何？莫讓台中市議會成為疫情破口。

盧秀燕表示，黃文彬兒子在美國就學，17日早晨回國，返家途中全程配戴口罩，18日自覺喉嚨有痰，獨自去醫院檢查，體溫攝氏36.5度，因自美返台，醫院提高警覺收容檢驗。

盧秀燕指出，黃文彬兒子17日返家後，直至當晚父子匆忙見面寒暄，均配戴口罩，保持1公尺以上距離，18日2人也未見面；市府已做好戒備，一切依照SOP落實防疫措施，加強管制工作。

新聞局長黃國瑋強調，黃文彬在18日中午得知兒子在醫院收治後，立即請假返家自主健康管理，18日的公務行程中，全程皆配戴口罩，回到家中還運用遠端視訊來處理線上課程、業務、公文等工作，接下來也會「居家辦公」14天。

黃文彬也在臉書發文，除細述請假的原因，也傳遞對兒子的愛。他表示，身為台中市都發局局長，他要以身作則，孩子還沒確診前，即使他不一定有感染風險，但還是選擇主動好好待在家中，「保護我的同仁，保護這座城市」。

他感性抒情「也許疫情還會持續一段時間，也許病毒讓人害怕，但家人間的愛，無敵」，並透過臉書傳愛給兒子，「我想告訴你，爸爸愛你，會永遠陪著你」。

衛生局長曾梓展指出，市府所屬各機關已全面啟動戴口罩、量體溫、雙手消毒工作，16日起洽公民眾更需「實名」登記基本資料，追蹤溯源降低疫情風險，呼籲市民提高警覺，共同加強防疫，保護自己與他人健康。