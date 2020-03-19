快訊

金管會再出手救市 禁止平盤以下放空

都發局長因兒自主管理 盧秀燕：父子見面都戴口罩

中央社 / 台中19日電
台中市都發局長黃文彬的兒子從美國返台，他昨天下午已向市長盧秀燕請假，主動居家自主管理14天。圖／取自黃文彬臉書
台中市都發局長黃文彬的兒子從美國返台，他昨天下午已向市長盧秀燕請假，主動居家自主管理14天。圖／取自黃文彬臉書

台中市政府都市發展局長黃文彬因兒子從美國返台，出現肺炎症狀，他請假14天自主健康管理，市長盧秀燕今天表示，父子都有極高防疫意識，見面都戴口罩，市府也落實防疫措施。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，台中市議會今天召開臨時會，都發局長黃文彬因兒子17日自美返台，傳出肺炎症狀目前收治住院，黃文彬在18日向盧秀燕請假，今天未出席臨時會。

民進黨籍台中市議員蔡耀頡表示，市府現有局長自主健康管理，市府是否清查府內有境外旅遊史的官員？國民黨籍台中市議員李麗華表示，中央認真防疫，市府的應對措施為何？莫讓台中市議會成為疫情破口。

盧秀燕表示，黃文彬兒子在美國就學，17日早晨回國，返家途中全程配戴口罩，18日自覺喉嚨有痰，獨自去醫院檢查，體溫攝氏36.5度，因自美返台，醫院提高警覺收容檢驗。

盧秀燕指出，黃文彬兒子17日返家後，直至當晚父子匆忙見面寒暄，均配戴口罩，保持1公尺以上距離，18日2人也未見面；市府已做好戒備，一切依照SOP落實防疫措施，加強管制工作。

新聞局長黃國瑋強調，黃文彬在18日中午得知兒子在醫院收治後，立即請假返家自主健康管理，18日的公務行程中，全程皆配戴口罩，回到家中還運用遠端視訊來處理線上課程、業務、公文等工作，接下來也會「居家辦公」14天。

黃文彬也在臉書發文，除細述請假的原因，也傳遞對兒子的愛。他表示，身為台中市都發局局長，他要以身作則，孩子還沒確診前，即使他不一定有感染風險，但還是選擇主動好好待在家中，「保護我的同仁，保護這座城市」。

他感性抒情「也許疫情還會持續一段時間，也許病毒讓人害怕，但家人間的愛，無敵」，並透過臉書傳愛給兒子，「我想告訴你，爸爸愛你，會永遠陪著你」。

衛生局長曾梓展指出，市府所屬各機關已全面啟動戴口罩、量體溫、雙手消毒工作，16日起洽公民眾更需「實名」登記基本資料，追蹤溯源降低疫情風險，呼籲市民提高警覺，共同加強防疫，保護自己與他人健康。

台中市 口罩 疫情

延伸閱讀

宣告管制生煤條例部分無效挨批 政院：盧秀燕激進

政院批盧秀燕激進 罰中火違法

中市設居家檢疫替代所 第一階段30間

台中都發局長自我隔離 盧市長：他與兒子一直保持距離

相關新聞

隔空給醫院的兒子擁抱！台中都發局長寫「爸爸心聲」

台中市都發局長黃文彬的兒子從美國返台，他昨天下午主動向市長盧秀燕請假，主動居家自主管理14天，是六都首位主動居家自主管理...

影／大甲媽遶境延期 他們向媽祖報告後自己走

今天原本是大甲媽祖9天8夜遶境起駕日，因新冠肺炎疫情影響，廟方宣布延期，今天仍有信徒照原訂時間自己走，從高雄到台中大甲鎮...

監理單位推廣網路取代馬路 利用監理服務App繳稅

正值車主繳納汽機車燃料費的時刻，為減少不必要的群眾接觸，防制新冠肺炎疫情發展，監理單位推廣各項「網路取代馬路」便利作為，...

國產花卉賣不出去 農糧署籲「以花代香」清明祭祖

新冠肺炎疫情影響國內花卉產業，不僅外銷空運減班運輸成本增加，花價更因訂單減少而腰斬，魚池鄉重要農產的國蘭蘭花，不但2月、...

民眾瘋搶民生物資 連超商衛生紙都一包難求

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣確診數人數不斷攀升，中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增8例新冠肺炎確定病例，台灣目前總確診數已累...

民生物資補貨半天就被掃空 店員無奈：不知何時再到貨

新冠肺炎疫情持續增溫，國內確診案例突破百人，各地超市都傳出民眾掃貨，包括衛生紙、罐頭、泡麵等民生必需品尤其明顯，員林市一...

郵差遺失800口罩 警有夠罩1小時尋獲

新冠肺炎疫情吃緊，口罩仍是搶手貨，嘉義郵局一名郵差13日送口罩時，不慎將一包共600個口罩遺落路邊，還好被好心人拾獲歸還，17日又有台中一名郵差跑進派出所報案說掉了一包800個口罩，還好清水警立即追查，迅速找回。

中市設居家檢疫替代所 第一階段30間

台中市長盧秀燕上午表示，成立台中市居家檢疫替代所，提供無固定住所，但有居家檢疫需求的民眾，可洽區公所或1999市民專線申請，每日收費2000元，含三餐及盥洗用品，每日追蹤關懷。第一階段30間，再視情況尋找適合場所。

向醫護表敬意 TEATOP茶飲5店連8天醫護半價

茶飲連鎖店「TEATOP台灣第一味」自有新冠肺炎疫情以來，因為有網路訂餐系統，使得外送業績成長4成、整體業績增加2成。店...

台中都發局長自我隔離 盧市長：他與兒子一直保持距離

台中市都發局長黃文彬因兒子自美返台身體有狀況，他自我健康管理，今請假未到議會，台中市長盧秀燕今天表示，黃局長很有警覺，與...

郵差掉落800個口罩 印尼女看護撿到的

台中一名郵差前天發現掉落800個要運送的口罩，清水警方迅速找回，查出是印尼女看護撿到的。

彰化縣102家住宿式長照機構 今起全面禁止探訪

國內新冠肺炎病例已達百例，彰化縣衛生局今日宣布，今天起全縣102家住宿式長照機構、日間照護機構、身障機構全面禁止探視，並...

熱門新聞

北市第三間防疫旅館曝光 一晚要價7500元

獨／租約到期加上擋不住疫情 斗六中華電影城3月底熄燈

再請中央全面檢疫入境者 侯友宜：新北公有密閉場館關2周

影／大賣場搶衛生紙、滿車泡麵 店員累翻：貨都補不滿

影／驚險！埔里南港溪谷大崩塌 下方工人驚逃

台南2公務員在冰島、土耳其 黃偉哲：別成防疫豬隊友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。