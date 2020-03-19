隔空給醫院的兒子擁抱！台中都發局長寫「爸爸心聲」

台中市都發局長黃文彬的兒子從美國返台，他昨天下午主動向市長盧秀燕請假，主動居家自主管理14天，是六都首位主動居家自主管理的一級首長。

黃文彬兒子在美國讀高中，學校已經停課，原本要停課至4月10日，校方說這學期都改為線上教學，已申請錄取康乃爾大學，校方鼓勵學生都返家，才決定返台，因兒子從美返台身體不適，他主動自主管理，引起各界關注，今天下午在臉書發表一篇文章。

黃文彬開場白即說：「我是一個局長，也是一個爸爸。」

他說，相信全天下父母的心情都是一樣的，想的都是愛著孩子、怎樣保護孩子。此刻，雖然見不到他，但我好想抱抱他，跟他說：未來無論怎樣，爸爸都會一直陪在你身邊。

身為台中市都發局局長，我要以身作則，孩子還沒確診前，即便我不一定有感染風險，但還是選擇主動好好待在家中，保護我的同仁，保護這座城市。

看到外界有許多人質疑，容我說明一下，17號晚上十點多，我才見到兒子，兒子從房間裡出來，戴著N95口罩，喊了一聲「爸爸」。我很清楚防疫的規定，忍著沒有刻意走向前去，保持著距離回了一聲「你回來囉」，那一秒，心情很複雜。

我好想給兒子一個擁抱，但我們家跟老人長輩同住，他的懂事與防疫意識高到讓人心疼，自美返台回到家後，就一直待在房間裡，除了上廁所都沒踏出房門。要不是疫情，我一定會像往常見面一樣，抱著他說：「兒子我愛你，好久不見餒，歡迎回家」。

18號早上，兒子喉嚨不舒服，獨自戴著口罩主動去醫院檢查，醫生說，他剛自美返台，直接收容檢驗，比較妥當，我聽到消息後，暫停手邊的工作，立即返回家中，也請外界不要擔心，市府已經啟動嚴密防疫，相關會議和公務行程，所有同仁都有配戴口罩，間隔座位，降低任何可能的風險。