國產花卉賣不出去 農糧署籲「以花代香」清明祭祖

新冠肺炎疫情影響國內花卉產業，不僅外銷空運減班運輸成本增加，花價更因訂單減少而腰斬，魚池鄉重要農產的國蘭蘭花，不但2月、3月外銷訂單都被延期，甚至直接被取消，市場恢復遙遙無期，損失極為慘重，農糧署與花農、相關公協會商討後，決定4月起到10月間視疫情狀況，分階段推動花卉產業振興方案。

農糧署指出，四月清明掃墓期間，將與花卉產業團體持續規劃「以花代香」祭祀推廣，並拓展網路電商及多元實體通路等促進消費配套措施，並啟動「花願列車」推廣活動，在北、中、南都會區觀光景點及大眾運輸站等重要交通樞紐，辦理大型花卉造景推廣及花卉健康療癒展示活動。