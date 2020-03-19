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國產花卉賣不出去 農糧署籲「以花代香」清明祭祖
新冠肺炎疫情影響國內花卉產業，不僅外銷空運減班運輸成本增加，花價更因訂單減少而腰斬，魚池鄉重要農產的國蘭蘭花，不但2月、3月外銷訂單都被延期，甚至直接被取消，市場恢復遙遙無期，損失極為慘重，農糧署與花農、相關公協會商討後，決定4月起到10月間視疫情狀況，分階段推動花卉產業振興方案。
農糧署指出，四月清明掃墓期間，將與花卉產業團體持續規劃「以花代香」祭祀推廣，並拓展網路電商及多元實體通路等促進消費配套措施，並啟動「花願列車」推廣活動，在北、中、南都會區觀光景點及大眾運輸站等重要交通樞紐，辦理大型花卉造景推廣及花卉健康療癒展示活動。
由於全球消費市場需求疲軟，短期恐不易恢復，短期以刺激國內買氣為主，充分運用當季國產花，如火鶴、百合、文心蘭、國蘭、康乃馨，衝高國產花卉使用量，同時請各花卉產業團體與產區農民研商減量種植與調節出貨。
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