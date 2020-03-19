民生物資補貨半天就被掃空 店員無奈：不知何時再到貨

新冠肺炎疫情持續增溫，國內確診案例突破百人，各地超市都傳出民眾掃貨，包括衛生紙、罐頭、泡麵等民生必需品尤其明顯，員林市一家全聯超市今天上午才補齊泡麵，中午過後袋裝泡麵幾乎被買光，僅剩碗裝泡麵，店員全忙著補貨。

彰化市林姓婦人昨晚在超市關門前採購，僅買到一包衛生紙，她說，泡麵全被掃空，當時還想「好誇張，有這麼嚴重嗎」；員林市一家全聯超市今天下午人潮雖不算多，但記者到場發現衛生紙櫃一包不留，店員表示，昨晚幾乎全賣完了，廠商雖表定一周進兩次貨，但如果廠商那邊量不夠充足，不能保證消費者何時買得到有，但已開放提貨券預購，消費者可事先打電話詢問現場是否有貨再來拿。

一名現場購物的林姓女子說，昨天網購零時、泡麵，發現袋裝泡麵幾乎顯示「售完，待補貨通知」，才想到應是疫情影響，今天下午趕緊到超市採買，才發現也慢了一步。