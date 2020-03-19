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代理仁愛鄉長沒原民身分 縣府：不違反原住民自治

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
仁愛鄉長由觀光處長王源鍾代理，引起鄉民質疑違反原住民自治精神，縣府則強調，依照地方制度法，代理鄉長並未限定得具原住民身分。圖／南投縣政府代表
仁愛鄉長由觀光處長王源鍾代理，引起鄉民質疑違反原住民自治精神，縣府則強調，依照地方制度法，代理鄉長並未限定得具原住民身分。圖／南投縣政府代表

南投縣仁愛鄉長吳文忠因涉及工程弊案，遭台中地檢署聲請羈押；縣政府18日派觀光處長王源鍾代理鄉長，引起部分鄉民質疑，為何派遣非原住民代理，違反原住民自治精神。南投縣民政處長吳燕玲說，依照地方制度法規定，原住民鄉長選舉需具有原住民身分，但代理並無限定。

吳燕玲強調，鄉鎮長為10職等，代理鄉長者需具有秘書或副處長以10職等上公務員，縣政府並無原住民公務員符合資格；更通盤考量，王源鍾處長品德操守、領導能力、公務行政經驗及社會接受度又熟悉仁愛鄉觀光發展，因此依地方制度法第82條規定，派王源鍾代理仁愛鄉長。

仁愛鄉長吳文忠涉及工程弊案遭羈押，是20年來第5個涉及司法案件的仁愛鄉長，相當罕見。之前鄉長因官司遭羈押停職，縣政府派遣代理鄉長，均非原住民。臉書「台灣原住民議題網」認為，縣府圈選漢人代理仁愛鄉長，是泰雅族、賽德克、布農族沒人了嗎？

南投縣政府祕書長洪瑞智說，王源鍾公務人員特考及格，曾擔任行政處事務課長、副主任、觀光處副處長、處長，平易近人、做事認真負責，深獲縣內觀光旅宿業者肯定，學歷及行政經驗都相當豐富，對於各項鄉政工作定能駕輕就熟。但也有鄉民反省，要找同職等的原住民公務員有困難，也要檢討為何鄉長常涉及官司。

吳燕玲說，代理原住民鄉長並未限定需具有原住民身分，縣府有原住民科長，但也要考慮是否有足夠的行政經驗，能在短期內扛起鄉政運作。吳文忠因案被羈押，並非判決定讞，只要解除羈押就可復職，因此由王源鍾先代理兩個月，確保鄉政運作正常。

王源鍾說，代理鄉長會持續堆動鄉政工作，多方傾聽建言和民眾心聲，將仁愛鄉民的福利服務放在第一位。仁愛鄉觀光資源豐富，包括合歡山、清境農場、曲冰遺址、賞梅等產業都已經打下良好基礎，未來還有國際暗空公園等重大建設，希望協助將仁愛鄉觀光旅遊發展。

原住民 公務員

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